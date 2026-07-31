Il prezzo dell'oro ha registrato una significativa flessione sui mercati asiatici nella giornata del 31 luglio 2026. Questo ribasso ha interessato sia le quotazioni immediate del lingotto spot sia i contratti a termine, segnalando una giornata di debolezza per il metallo prezioso.

Nello specifico, il lingotto spot, che rappresenta il prezzo per la consegna fisica immediata, ha subito un calo dello 0,69%. Il suo valore si è attestato a 4.075 dollari l'oncia. Questa diminuzione è stata rilevata nelle prime ore della mattinata, indicando un avvio di giornata in negativo per l'oro.

Andamento dei contratti future sul Comex

Parallelamente al calo del prezzo spot, anche i contratti future con scadenza a dicembre, negoziati sul Comex, hanno mostrato una chiara tendenza al ribasso. Questi contratti sono stati scambiati a 4.136 dollari l'oncia, registrando una perdita dello 0,59%. L'andamento congiunto di spot e future evidenzia una pressione generalizzata sul valore dell'oro, riflettendo le dinamiche attuali dei mercati internazionali dei metalli preziosi, con particolare attenzione agli scambi asiatici.

L'oro: bene rifugio e fattori di influenza

L'oro è tradizionalmente considerato un bene rifugio per eccellenza, un investimento privilegiato in periodi di incertezza economica e volatilità dei mercati.

Il suo valore è costantemente influenzato da una serie di fattori complessi e interconnessi. Tra questi, la domanda globale, le politiche monetarie delle banche centrali e le condizioni generali dei mercati finanziari giocano un ruolo cruciale.

Le quotazioni spot rappresentano il prezzo immediato per la consegna fisica del metallo, mentre i contratti future indicano il prezzo pattuito oggi per una consegna futura, in questo caso a dicembre. Le variazioni registrate il 31 luglio 2026 si inseriscono in un contesto di oscillazioni frequenti, tipiche dei mercati delle materie prime, dove i prezzi possono reagire rapidamente a nuovi dati economici o a mutamenti geopolitici. La flessione odierna conferma la costante reattività del metallo prezioso agli stimoli economici e finanziari globali.