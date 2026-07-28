È stata annunciata la costituzione immediata di un tavolo tecnico sull'ex Ilva di Taranto, con la prima riunione fissata per martedì prossimo. L'iniziativa, promossa dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, vedrà la partecipazione delle organizzazioni sindacali, della Regione Puglia, del Comune di Taranto e dei Ministeri competenti. L'obiettivo è elaborare proposte concrete da sottoporre a un successivo confronto a Palazzo Chigi.

La decisione è maturata al termine di un importante incontro tra Governo e sindacati, svoltosi a Palazzo Chigi e presieduto da Mantovano.

Hanno preso parte all'incontro il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, insieme ai rappresentanti delle principali sigle sindacali metalmeccaniche, Invitalia e i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e del Gruppo Ilva.

Le posizioni del Governo e il contesto giudiziario

Nel presentare la sua proposta, Mantovano ha evidenziato due premesse fondamentali. Ha riconosciuto il senso di responsabilità dimostrato da tutte le parti e ha sottolineato l'impegno del Governo, che non è rimasto inattivo di fronte alla complessa situazione ereditata. Ha inoltre rimarcato l'importanza di non considerarsi "parti contrapposte", poiché l'obiettivo comune è condiviso.

Riguardo alla situazione giudiziaria, Mantovano ha precisato che un decreto della Corte d’Appello di Milano ha imposto la sospensione delle attività produttive dello stabilimento, confutando le interpretazioni che suggerivano condizioni per una prosecuzione. Il Governo, pur non volendo polemizzare con l'autorità giudiziaria, ha ribadito l'intenzione di assicurare la continuità aziendale. A tal fine, il Consiglio dei Ministri ha approvato una norma che stanzia ulteriori 100 milioni di euro per garantire l'operatività.

Le proposte per il futuro e l'interesse di Jindal

Tra le proposte avanzate, Mantovano ha suggerito di riconsiderare la gara per l'area a freddo dello stabilimento. Sarà inoltre fondamentale valutare l'impatto occupazionale della chiusura dell'area a caldo e identificare soluzioni per i lavoratori coinvolti.

È stata altresì sottolineata l'importanza di attrarre nuovi investimenti per Taranto e le aree limitrofe. Riguardo all'ipotesi di una gestione pubblica prevalente, Mantovano ha osservato che le sfide poste dalle decisioni giudiziarie rimarrebbero invariate.

Il Ministro Giorgetti ha chiarito che, oltre al decreto della Corte d’Appello, il Consiglio dei Ministri aveva già approvato un secondo provvedimento, antecedente alla sentenza. Questo decreto destina ulteriori 100 milioni di euro all'amministrazione straordinaria di Ilva, con l'obiettivo di finalizzare la cessione delle attività relative all'area a freddo, un processo che richiederà un aggiornamento alla luce della recente decisione giudiziaria.

Nel corso del confronto, il Gruppo Jindal ha ribadito il suo interesse all'acquisizione dell'ex Ilva, sia per l'area a freddo che per quella a caldo, con l'intenzione di costruire un forno a carbone neutro, subordinando l'impegno alla definizione degli accordi necessari.