La Regione Marche ha annunciato l’attivazione di nuovi bandi per un valore complessivo superiore a 84 milioni di euro, nell’ambito di una riprogrammazione delle risorse del Complemento di Sviluppo Rurale (Csr) da 209,88 milioni di euro. L’iniziativa è stata presentata il 6 luglio 2026 nella sede regionale di Palazzo Raffaello dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e dal vicepresidente Enrico Rossi, assessore con deleghe ad Agricoltura, Sviluppo rurale e Zootecnia.

Questi nuovi bandi costituiscono un pacchetto articolato e mirato. Nello specifico, 7 milioni di euro sono destinati ai giovani agricoltori, mentre 20 milioni supporteranno l’ammodernamento delle aziende agricole.

Ulteriori 13 milioni sono previsti per il potenziamento degli impianti irrigui, oltre 2,4 milioni per la filiera forestale, 20 milioni per la montagna e il benessere animale, e più di 4 milioni per garantire liquidità alle imprese del settore. La manovra include anche l’integrazione di circa 41,3 milioni di euro relativi alle graduatorie dei bandi 2025 e 7,7 milioni per finanziare tutte le domande ammissibili delle medesime graduatorie. Un importo di oltre 76,5 milioni di euro è inoltre destinato alla conferma del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (Sigc) dell’Unione Europea, strumento fondamentale per monitorare l’erogazione dei fondi della Politica Agricola Comune (Pac).

Obiettivi strategici e successi pregressi

Tra le direttrici principali del Piano per l’Agricoltura 2026-2028, il vicepresidente Rossi ha evidenziato che “giovani e rimodernazione” rappresentano due obiettivi importanti. Questi non si limitano alle risorse Csr, ma si estendono ad altre iniziative volte a garantire un solido supporto finanziario agli investimenti e all’insediamento delle nuove generazioni nel settore primario. Rossi ha inoltre espresso gratitudine alla struttura regionale e alle organizzazioni di categoria per il loro lavoro, sottolineando come, per il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2022, la Regione Marche si sia distinta tra le prime regioni italiane per l’efficace impiego delle risorse disponibili.

Il presidente Acquaroli ha rimarcato il cambiamento di approccio a livello europeo e nazionale, affermando che si sta delineando una strategia per un’agricoltura che sia non solo “custode del territorio”, ma che valuti anche un fattore determinante: la redditività dell’impresa. Questo aspetto è considerato essenziale per rendere il settore nuovamente attrattivo e competitivo. Acquaroli ha sottolineato come questo nuovo orientamento sia frutto anche della spinta del governo italiano, volto a costruire una narrazione e una strategia che pongano la redditività al centro, anche in un contesto internazionale non semplice.

Sostegno alla competitività e prospettive future

I nuovi bandi si inseriscono in una manovra più ampia, concepita per sostenere la competitività rurale, la forestazione, la zootecnia e la liquidità delle imprese agricole marchigiane.

L’obiettivo dichiarato è quello di incrementare il valore aggiunto dei settori che mostrano maggiori difficoltà, promuovendo l’innovazione e la capacità del comparto di trattenere i giovani talenti. La Regione Marche intende così rafforzare la propria strategia di sviluppo rurale, con una particolare attenzione agli strumenti finanziari capaci di moltiplicare gli investimenti dei giovani agricoltori, creando un vero e proprio “effetto leva”.

Nonostante il contesto internazionale complesso, il settore agricolo marchigiano sta registrando una crescita sia nell’export sia nel valore aggiunto di alcuni comparti. La Regione è determinata a proseguire su questa traiettoria, garantendo una strategia continua volta a rafforzare la competitività e l’attrattività dell’agricoltura locale, con l’obiettivo di immaginare un’agricoltura forte e capace di trattenere i giovani nella regione.