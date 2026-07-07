Nel 2025, le Marche hanno registrato un Pil in crescita dello 0,9%, superando la media nazionale dello 0,5%. Questo dato, dal Rapporto Svimez, conferma una gestione efficace che ha tradotto risorse in opere. Gli investimenti in opere pubbliche regionali sono cresciuti del 103,2%. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sono stati impiegati per cantieri, infrastrutture, ospedali, scuole, interventi anti-dissesto idrogeologico, opere per la ricostruzione e servizi ai cittadini, dimostrando una capacità di utilizzo che ha fatto la differenza.

Opere e infrastrutture in costruzione

Tra le realizzazioni figurano l'ospedale di Muraglia, la galleria della Guinza, l'ospedale di Fermo, il completamento della Quadrilatero, la ricostruzione post-sisma e post-alluvione, oltre a investimenti strategici ferroviari e portuali. Opere attese da anni sono ora realtà in costruzione.

Il Rapporto Svimez certifica inoltre la crescita dei settori dell'industria, dell'agricoltura e delle costruzioni. Permane la sfida dell'export, che richiede un contesto internazionale più favorevole. L'amministrazione regionale è stata riconosciuta per l'efficacia nell'aprire cantieri, gestire oculatamente le risorse pubbliche con opere utili.

Economia nazionale e criticità

A livello nazionale, il Rapporto Svimez 2025 indica una crescita del Pil italiano dello 0,5%. Il Centro Italia ha registrato un aumento dell'1%, mentre il Mezzogiorno ha raggiunto lo 0,7%. Le Marche, con il loro +0,9%, si posizionano sopra la media nazionale e regionale. La crescita italiana è stata sostenuta dagli investimenti pubblici e dalle costruzioni, quelle legate al Pnrr. Domanda estera ed export hanno mostrato maggiore debolezza, specialmente nel Nord del Paese.

Il documento evidenzia criticità strutturali nel mercato del lavoro. La crescita occupazionale si è limitata agli over 50, con diminuzione degli occupati sotto i 35 anni. Tra il 2021 e il 2025, il potere d'acquisto reale degli italiani è calato del 4%, con perdita più accentuata al Sud (4,3%) rispetto al Centro-Nord (3,6%).