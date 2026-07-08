Le Borse europee hanno chiuso la giornata dell'8 luglio 2026 in territorio negativo, risentendo delle rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran. I nuovi attacchi statunitensi contro Teheran, in risposta ad azioni attribuite all'Iran contro tre navi nello stretto di Hormuz, e il ripristino delle sanzioni economiche sul petrolio iraniano, hanno riacceso la preoccupazione sui mercati globali. Il presidente americano Donald Trump ha inoltre dichiarato la fine del cessate il fuoco, alimentando i timori di nuove interruzioni nelle forniture energetiche dal Medio Oriente e provocando un deciso rialzo dei prezzi di petrolio e gas.

Materie prime: petrolio e gas in forte crescita

Il settore delle materie prime ha registrato un'impennata significativa. Il prezzo del petrolio WTI con scadenza agosto è salito del 3,09%, attestandosi a 72,62 dollari al barile. Anche il Brent ha mostrato un robusto incremento del 3,22%, raggiungendo i 76,55 dollari. Particolarmente marcato è stato il balzo del gas naturale ad Amsterdam, dove i contratti Ttf hanno segnato un aumento di quasi il 10%, stabilizzandosi a 48,43 euro al megawattora. Questi rialzi sono stati una diretta conseguenza dell'incertezza geopolitica.

Andamento dei listini europei e Piazza Affari

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, ha registrato una perdita complessiva dell'1,2%, con i settori immobiliare e industriale particolarmente sotto pressione.

Il comparto energetico, invece, ha mostrato maggiore resilienza grazie all'aumento delle quotazioni delle materie prime. Le principali piazze finanziarie europee hanno aperto la giornata in calo: Parigi ha segnato un -0,56% (CAC 40 a 8.389 punti), Francoforte un -0,75% (DAX a 25.274) e Londra un -0,5% (FTSE 100 a 10.612). Nel corso della giornata, i ribassi si sono accentuati, con Milano che ha ceduto l'1,3%, Parigi l'1,49%, Francoforte l'1,57%, Madrid l'1,66% e Londra l'1,19%.

A Milano, il FTSE MIB ha aperto a -0,28% (52.308 punti). Nonostante il trend negativo generale, alcuni titoli petroliferi hanno beneficiato del contesto, registrando rialzi significativi: Eni è salita del 3,15%, Tenaris del 2,94% e Saipem del 2,47%.

Al contempo, si sono registrate vendite su altri importanti titoli come Amplifon (-1,5%), Stellantis (-1,27%), Unipol (-1,37%) e Unicredit (-1,3%).

Titoli di Stato e valute: spread in rialzo, euro stabile

Le tensioni geopolitiche hanno influenzato anche il mercato dei titoli di Stato. Lo spread tra BTP e Bund è salito a 80 punti base, con il rendimento dei BTP decennali attestato al 3,84% e quello dei Bund al 3,04%. Altri dati indicavano un rialzo dello spread a 81 punti base, con i rendimenti del BTP decennale a oltre 9 punti base al 3,86%, dell'OAT francese di 10 punti base al 3,89% e del Bund tedesco di 6 punti base oltre il 3%.

Sul fronte dei cambi, l'euro ha mostrato un leggero rialzo, scambiando a 1,1422 dollari (+0,09%) e a 185,23 yen (+0,13%).

Oro: quotazioni poco mosse

L'oro ha mantenuto quotazioni relativamente stabili, attestandosi attorno ai 4.100 dollari l'oncia. I future con scadenza agosto 2026 hanno registrato un leggero calo dello 0,48%, a 4.136 dollari.