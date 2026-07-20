La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l'acquisto da parte del Portogallo di tre fregate Evo, realizzate dal cantiere italiano Fincantieri. L'accordo, che rappresenta un investimento di circa tre miliardi di euro, si inserisce nel più ampio contesto del programma europeo SAFE e mira a rafforzare le capacità di difesa del paese lusitano.

Durante una dichiarazione congiunta con il primo ministro portoghese Luís Montenegro, Meloni ha evidenziato come il settore dell'industria della difesa sia cruciale per un "salto di qualità". Ha inoltre espresso grande soddisfazione per la decisione portoghese, definendola "un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana" e una "dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende".

Le fregate FREMM EVO: un investimento strategico

Il contratto prevede l'acquisizione di tre fregate FREMM EVO, considerate tra le più avanzate ed efficienti nella loro categoria. La scelta del Portogallo ha privilegiato la proposta italiana di Fincantieri rispetto a quella francese del Naval Group, riflettendo una preferenza già manifestata dalla Marina portoghese. Attualmente, le fregate di questa classe sono operate esclusivamente da Italia ed Egitto, con la Grecia che dovrebbe iniziare a riceverle a partire dal 2029.

Il programma europeo SAFE e la modernizzazione della flotta

L'acquisizione di queste unità navali si inserisce nel quadro del programma europeo SAFE (Security Action for Europe), che offre fino a 150 miliardi di euro in finanziamenti a condizioni agevolate per potenziare le capacità di difesa degli Stati membri.

Il Portogallo intende utilizzare questi fondi non solo per le fregate, ma anche per la produzione di veicoli blindati, l'acquisto di satelliti e lo sviluppo di sistemi di difesa antiaerea.

Questa modernizzazione è particolarmente urgente data l'età della flotta attuale. Le cinque fregate della Marina portoghese — NRP Vasco da Gama, Álvares Cabral, Corte Real, Bartolomeu Dias e D. Francisco de Almeida — hanno infatti superato i trent'anni di servizio e richiedono una sostituzione progressiva.

La decisione finale sull'offerta italiana è stata preceduta dalla firma di una dichiarazione d'intenti sulla cooperazione industriale tra i ministri della Difesa di Portogallo e Italia, avvenuta il 26 novembre.

L'acquisto delle fregate FREMM EVO rappresenta uno dei maggiori investimenti nella storia della Marina portoghese, segnando un passo strategico per rafforzare la sicurezza marittima e la capacità di risposta del paese in operazioni sia nazionali che internazionali.