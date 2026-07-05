L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo per l'estate 2026, un risultato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito un successo che premia la bellezza della Nazione, la qualità dell'offerta e il grande lavoro di tutto il comparto. In un messaggio diffuso sui social, Meloni ha evidenziato come il Paese mantenga una posizione di leadership, frutto di un impegno collettivo.

La presidente ha espresso un sentito ringraziamento a tutti gli imprenditori, ai lavoratori e agli operatori del settore che, con la loro dedizione quotidiana, contribuiscono a rendere l'Italia una meta sempre più attrattiva e competitiva a livello internazionale.

Meloni ha inoltre ribadito l'impegno del Governo a continuare a sostenere questo comparto, riconosciuto come strategico per l'economia nazionale e per la crescita complessiva del Paese.

Un'estate da record: i dati del turismo italiano

Le elaborazioni del ministero del Turismo confermano il quadro positivo, evidenziando prestazioni superiori rispetto ai principali concorrenti europei. Per l'estate 2026, l'Italia registra un tasso di saturazione delle agenzie di viaggio online (OTA) pari al 51,2%, un dato significativamente più elevato rispetto alla Spagna (42,8%) e alla Francia (32,9%). A ciò si aggiunge una tariffa media più vantaggiosa, attestatasi a 153 euro, contro i 170 euro della Spagna e i 195 euro della Grecia.

Analizzando i dati regionali, si osservano tassi di saturazione particolarmente elevati in Veneto (57,5%), Emilia-Romagna (56,7%), nella Provincia autonoma di Trento (55,7%) e nella Provincia autonoma di Bolzano (54,9%). Anche Friuli-Venezia Giulia (53,7%), Sicilia (53,3%) e Toscana (52,5%) mostrano valori superiori alla media nazionale, testimoniando una diffusione capillare del successo turistico su tutto il territorio.

Il trend di crescita è evidente anche nel confronto annuale: il livello di saturazione nazionale per i mesi di giugno e luglio 2026 ha registrato un aumento rispetto allo stesso periodo del 2025, con incrementi rispettivamente del +13,4% e del +10%. Interessante notare come le aree lacuali si distinguano con il grado più elevato di saturazione (54%), seguite dalle località termali e balneari (entrambe al 51%), indicando una diversificazione delle preferenze dei viaggiatori.

Cresce la domanda internazionale e la capacità aerea

La forte dinamica espansiva della domanda internazionale verso l'Italia è ulteriormente sottolineata da un incremento del 26% nelle ricerche aeree rispetto all'anno precedente. Questa crescita è trainata da mercati europei in forte rafforzamento, quali la Polonia (+76%), la Germania (+66%) e la Spagna (+48%), che mostrano un interesse crescente per la destinazione italiana.

A supporto di questa tendenza, si è registrato un contestuale potenziamento della capacità aerea: l'offerta di posti sui voli di linea diretti verso l'Italia è aumentata del 14%. Questo incremento è sensibilmente superiore a quello osservato in Paesi concorrenti come la Spagna (+8%), la Grecia (+7%) e la Francia (+2%), evidenziando un investimento strategico per migliorare l'accessibilità al Paese.

Anche la festività di Ferragosto conferma il trend positivo: le ricerche di voli per il periodo compreso tra il 14 e il 16 agosto hanno mostrato un aumento del 17% rispetto alla stessa festività del 2025, coinvolgendo sia la componente domestica che quella straniera. Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha commentato il successo, ribadendo che "L'estate del 2026 si conferma un successo per il turismo in Italia, con un tasso di saturazione Ota del 51,2%, superiore a competitor come Spagna e Francia. L'incremento delle ricerche aeree del 26% rispetto all'anno scorso, unito a un aumento della capacità aerea, dimostra un forte interesse internazionale per il nostro Paese". Mazzi ha concluso sottolineando il primato dell'Italia come meta privilegiata e il risultato di un "costante lavoro di squadra tra governo, imprese e operatori del settore".