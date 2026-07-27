Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che introduce un taglio immediato sulle accise del gasolio, una misura volta a contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti causato dalle tensioni internazionali. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato la decisione, affermando: “Le tensioni internazionali stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti e, con esso, il costo di tutto quello che viaggia su strada. Di fronte a questo rincaro, che non abbiamo determinato ma dobbiamo gestire, abbiamo deciso di intervenire subito: oggi il CdM ha approvato, con decreto, un taglio immediato sul gasolio, il carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga”.

Meloni ha poi sottolineato che, sebbene la misura adottata “non risolve il problema”, essa rappresenta comunque “una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione”. Il provvedimento prevede uno sconto sulle accise e sull’IVA, applicato esclusivamente al gasolio, pari a 17 centesimi al litro. Tale riduzione sarà effettiva dalla mezzanotte del 28 luglio e rimarrà valida fino al 6 agosto. Il finanziamento di questa misura è garantito attraverso l'utilizzo delle accise mobili riferite al mese precedente, sanzioni antitrust e il fondo per interventi strutturali, senza alcun impatto sulle accise dei tabacchi.

Dettagli e impatto della misura

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha specificato che la riduzione è circoscritta al solo gasolio, escludendo la benzina. La validità del provvedimento, fissata fino al 6 agosto, mira a fornire una risposta rapida all'incremento dei prezzi, con la possibilità di valutare ulteriori azioni prima della sua scadenza. Si stima che il risparmio per un pieno di gasolio si aggiri intorno agli 8,5 euro; tuttavia, il prezzo medio del diesel è destinato a mantenersi abbondantemente sopra i 2 euro al litro. La benzina, non beneficiando di alcuna agevolazione, continua a registrare prezzi record, specialmente in autostrada.

Reazioni e prospettive future

L'iniziativa governativa è stata adottata per mitigare l'impatto dei rincari sui settori chiave come trasporti e agricoltura, e sui costi al consumo.

Le principali associazioni dei consumatori, tra cui Codacons e l'Unione Nazionale Consumatori, hanno espresso critiche, giudicando la misura insufficiente e sottolineando come il risparmio ottenuto sia marginale rispetto all'entità generale dell'aumento dei prezzi dei carburanti. La presidente Meloni ha ribadito l'impegno dell'esecutivo a un monitoraggio costante della situazione, con l'obiettivo di valutare eventuali nuove misure qualora se ne presentasse la necessità.