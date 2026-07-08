I mercati azionari di Asia e Pacifico hanno registrato un andamento negativo, influenzati da una combinazione di fattori che hanno generato un clima di avversione al rischio tra gli investitori. La cautela ha prevalso in particolare sui titoli legati all’intelligenza artificiale, a seguito di una significativa correzione nel settore dei semiconduttori avvenuta nel corso della settimana. A rafforzare ulteriormente questa tendenza ribassista è stato l’aumento dei prezzi del petrolio, scatenato dai nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran e dal conseguente inasprimento delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere iraniane.

Performance delle Borse Asiatiche

L’andamento delle principali piazze finanziarie asiatiche ha evidenziato marcate flessioni. A scambi in corso, la Borsa di Tokyo ha ceduto l’1,6%, mentre Seul ha registrato un calo ancora più significativo, superiore al 5%. Anche Shenzhen ha segnato una flessione dell’1,21%. Shanghai si è mantenuta sostanzialmente stabile, mostrando una diminuzione contenuta dello 0,3%. In netta controtendenza, Hong Kong si è distinta con un rialzo superiore al 3%, con l’indice Hang Seng che ha guadagnato il 2,9%. Dati più dettagliati rivelano che il Nikkei 225 di Tokyo è sceso dell’1,2%, attestandosi a 67.426,47 punti. Il Kospi sudcoreano ha perso il 5,6%, raggiungendo i 7.226,48 punti, con i colossi tecnologici Samsung Electronics in calo del 6,7% e SK Hynix del 3,6%.

Il Taiex di Taiwan ha mostrato un segno positivo, guadagnando lo 0,6%. Anche in altre regioni, il sentiment è stato prevalentemente negativo: in Australia, l’S&P/ASX 200 ha perso lo 0,5%, e l’indice indiano Sensex ha registrato anch’esso una diminuzione dello 0,5%.

Escalation Geopolitica e Mercato del Petrolio

L’impennata dei prezzi del petrolio è stata una diretta conseguenza degli eventi geopolitici. Gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro l’Iran, in risposta a precedenti aggressioni a tre navi nello Stretto di Hormuz. Questa escalation ha avuto un impatto immediato sul mercato energetico: il Brent, benchmark internazionale, ha registrato un notevole rialzo del 3,2%, raggiungendo i 76,54 dollari al barile.

Parallelamente, il greggio statunitense è salito anch’esso del 3,2%, attestandosi a 72,72 dollari al barile. L’inasprimento delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere iraniane ha contribuito a rafforzare l’incertezza sui mercati energetici globali, in un contesto già caratterizzato da una significativa volatilità dei prezzi del greggio. Gli operatori di mercato continuano a monitorare con attenzione i dati dell’Eia (Energy Information Administration) relativi alle scorte e alla produzione di petrolio, elementi cruciali per comprendere le future dinamiche dei prezzi.

Contesto Macroeconomico e Prospettive sui Tassi

Sul fronte macroeconomico, la giornata è stata caratterizzata dall’attesa per la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve, la prima presieduta da Kevin Warsh.

Le analisi degli esperti indicano una forte probabilità di un rialzo dei tassi di interesse già a settembre, sebbene non si possano escludere interventi anticipati, potenzialmente già a luglio. Questi sviluppi sono osservati con grande attenzione dagli investitori, poiché le decisioni della Fed influenzano direttamente i mercati globali. Nel frattempo, il mercato valutario ha mostrato un rafforzamento del dollaro statunitense, che ha raggiunto quota 162,27 yen. L’euro ha anch’esso guadagnato terreno, salendo a 1,1421 dollari, riflettendo le dinamiche economiche e le aspettative sui tassi di interesse.