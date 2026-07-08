La seduta odierna di Wall Street si è aperta all'insegna di un marcato segno negativo, riflettendo le crescenti tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran. L'acuirsi di queste frizioni ha immediatamente influenzato l'umore degli investitori, portando a significative flessioni sui principali indici azionari americani fin dalle prime battute di contrattazione. Il Dow Jones, indice di riferimento, ha registrato una perdita dell'1,02%, attestandosi a 52.409,82 punti. Anche il Nasdaq ha ceduto terreno, scendendo dello 0,36% a 25.745,12 punti, mentre l'S&P 500 ha mostrato una flessione dello 0,52%, fermandosi a 7.464,82 punti.

Queste perdite iniziali riflettono una crescente preoccupazione per la stabilità internazionale e le sue potenziali ripercussioni sull'economia globale.

Mercati globali sotto pressione per le frizioni USA-Iran

Le tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran hanno generato un impatto immediato e diffuso sui mercati finanziari globali. Le dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha definito "finita" la tregua temporanea nel conflitto con l'Iran, pur lasciando aperta la possibilità di proseguire i negoziati, hanno alimentato un clima di incertezza. Tali affermazioni hanno contribuito a un calo generalizzato dei principali indici azionari a livello mondiale. In particolare, il Dow Jones ha evidenziato un ribasso di circa l'1%, mentre il Nasdaq ha registrato una diminuzione dello 0,2% nelle prime ore di contrattazione, segnando una giornata difficile per gli scambi internazionali.

Ripercussioni sul petrolio e settori sensibili

La delicata situazione geopolitica ha avuto profonde ripercussioni anche sul mercato petrolifero, dove i prezzi hanno subito un'impennata. Il valore del Brent, benchmark internazionale, è salito del 4,8%, raggiungendo i 77,74 dollari al barile, dopo aver superato brevemente la soglia dei 79 dollari. Questa ascesa è stata alimentata dal timore di un potenziale blocco dello Stretto di Hormuz, un'arteria marittima cruciale per il trasporto del greggio a livello globale, la cui interruzione potrebbe avere conseguenze significative sull'approvvigionamento energetico. L'incertezza tra gli investitori è palpabile. Tra i settori più colpiti e i titoli maggiormente penalizzati figurano le compagnie con elevati costi per il carburante: American Airlines ha registrato una perdita del 3,4%, mentre Norwegian Cruise Line Holdings ha ceduto il 2,4%.

Anche il settore immobiliare ha subito notevoli contraccolpi, a causa delle preoccupazioni legate a un possibile aumento dei rendimenti dei Treasury e, di conseguenza, dei tassi sui mutui, elementi che potrebbero raffreddare ulteriormente il mercato.

In controtendenza rispetto al generale andamento negativo, alcuni titoli del comparto tecnologico, in particolare quelli legati all'intelligenza artificiale, hanno mostrato segnali di stabilizzazione e persino di rialzo. Nvidia, azienda leader nel settore dei chip, ha chiuso la giornata in lieve rialzo dello 0,3%, evidenziando una certa resilienza. Ancora più significativo è stato il guadagno di Broadcom, che ha registrato un +4% dopo l'annuncio di un accordo pluriennale con Apple.

Questa partnership strategica prevede la progettazione e la produzione di componenti personalizzati per i prodotti della casa di Cupertino, un'intesa che ha fornito un impulso positivo al titolo in un contesto di mercato altrimenti difficile.