La Borsa di Milano ha aperto la seduta del 28 luglio 2026 con un lieve rialzo, segnando un +0,3% e portando l'indice principale Ftse Mib a quota 52.212 punti. L'avvio di giornata a Piazza Affari è stato caratterizzato da dinamiche contrastanti, con alcuni titoli in forte crescita e altri sotto significativa pressione.

Tra i protagonisti della mattinata, si è distinto Brunello Cucinelli, che ha registrato un notevole aumento dell'1,99%, posizionandosi in testa al listino. Performance positive sono state osservate anche per Ferrari, che ha guadagnato l'1,49%, e per Campari, salita dell'1,3%.

Questi titoli hanno contribuito a sostenere il trend positivo generale dell'indice.

Sul fronte opposto, Saipem ha subito un brusco calo, cedendo l'8,5%. Questa significativa flessione è avvenuta in seguito alla pubblicazione dei suoi risultati finanziari, che hanno evidentemente deluso il mercato. Le vendite hanno interessato anche altri importanti titoli: Diasorin ha perso il 2%, mentre Prysmian ha registrato un decremento dell'1,2%, chiudendo l'avvio di giornata in territorio negativo.

Eventi chiave della giornata a Piazza Affari

La giornata del 28 luglio 2026 è stata particolarmente densa di appuntamenti per il mercato italiano, con la pubblicazione di numerose semestrali. Diverse società quotate, sia del Ftse Mib che del MidCap, hanno diffuso i propri dati finanziari relativi al primo semestre.

In questo contesto, Saipem aveva in programma una conference call alle ore 10:30 per approfondire e commentare i risultati appena comunicati.

Un ulteriore elemento di interesse è stato il debutto di Guidotti Ships sull'Euronext Growth Milan, che ha arricchito il panorama delle quotazioni. Questo ingresso ha offerto nuove opportunità e attenzioni da parte degli investitori.

Emissioni di Titoli di Stato

Parallelamente all'andamento azionario, il mercato obbligazionario ha visto l'annuncio di nuove emissioni di titoli di Stato. Sono stati programmati collocamenti di Btp short term e Btp luglio 2028, ciascuno per un ammontare compreso tra uno e 1,25 miliardi di euro. A questi si aggiungono i Btp indicizzati all'inflazione febbraio 2037, per i quali è previsto un ammontare più consistente, tra 2,5 e 3 miliardi di euro. Queste operazioni mirano a soddisfare le esigenze di finanziamento dello Stato, offrendo diverse opzioni agli investitori.