La Borsa di Milano ha concluso la seduta del primo luglio 2026 con un calo dello 0,15%, rispecchiando l'andamento fiacco degli altri listini europei. Gli operatori di Piazza Affari hanno mantenuto un atteggiamento cauto, monitorando con attenzione le prossime decisioni delle banche centrali e l'evolversi della situazione in Medio Oriente, fattori che hanno contribuito a un clima di incertezza sui mercati.

Il settore energetico ha esercitato una pressione significativa sull'indice principale, con diversi titoli che hanno registrato perdite consistenti.

In particolare, Saipem ha segnato una flessione del 3,4%, seguita da Eni in calo del 2,6% e Tenaris che ha perso l'1,4%. Questa performance negativa del comparto ha influenzato l'andamento complessivo del mercato azionario milanese.

Sul fronte obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund ha archiviato la giornata a 78 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano si è attestato al 3,66%, un dato che continua a essere osservato con attenzione dagli investitori. La seduta ha visto anche altri titoli importanti subire cali decisi: Stm ha perso il 3,3%, Prysmian è scesa del 2% e Campari ha registrato un ribasso dell'1,7%. Le vendite hanno interessato anche il settore delle utility, con Snam in calo del 2%, A2a dell'1,6%, e sia Italgas che Enel che hanno perso lo 0,9%.

Andamento del comparto finanziario e dei titoli in evidenza

Il comparto finanziario ha mostrato un quadro più eterogeneo, con gli occhi puntati sulle operazioni di consolidamento che potrebbero ridisegnare il settore. Tra i bancari e assicurativi, Generali ha registrato un calo dello 0,7% e Bper dello 0,5%. Banco Bpm è rimasto quasi invariato, con una lieve flessione dello 0,07%, mentre Mps ha segnato un modesto rialzo dello 0,07%. Hanno chiuso in positivo Intesa (+0,1%), Unicredit (+0,5%) e, in particolare, Unipol che ha guadagnato un significativo 3,9%.

Tra i titoli che hanno mostrato maggiore forza nella giornata, Nexi si è distinta con un notevole aumento del 6,4%. Ottime performance anche per Amplifon, che ha corso del 4%, Leonardo con un rialzo del 3,9%, Stellantis che ha guadagnato il 3,3% e Tim con un incremento del 2,2%.

Questi risultati positivi hanno parzialmente mitigato il clima generale di debolezza.

Situazione delle borse europee e movimenti fuori listino

Fuori dal listino principale, alcuni titoli hanno registrato movimenti degni di nota. Rai Way ha subito un calo del 5,1% a seguito del mancato raggiungimento di un accordo sulle torri con Ei Towers. Mfe ha presentato un andamento contrastato: le azioni di tipo A hanno chiuso in debolezza (-0,14%), mentre le azioni A hanno mostrato un rialzo dell'1,2%. Infine, Orsero ha segnato un incremento del 4%, spinto dall'annuncio del suo ingresso nel mercato degli Stati Uniti.

La chiusura in debolezza della Borsa di Milano si inserisce in un contesto più ampio di flessioni diffuse che hanno caratterizzato le principali borse del Vecchio Continente, le quali hanno archiviato la seduta in territorio negativo, confermando un trend di cautela generalizzata sui mercati europei.