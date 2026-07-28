Il 28 luglio 2026, la Borsa di Milano ha chiuso in calo: il Ftse Mib ha ceduto lo 0,45%, attestandosi a 51.819 punti. La seduta è stata dominata da una forte pressione su titoli come Saipem, Prysmian e STMicroelectronics, con Saipem che ha registrato la flessione più marcata.

Saipem: crollo in Borsa dopo il taglio delle previsioni di utile

Saipem ha subito una perdita significativa, con un calo del 7,7%. Il titolo è stato fortemente penalizzato dalla pubblicazione dei risultati del primo semestre 2026 e, soprattutto, dalla revisione al ribasso delle previsioni di utile annuale.

La società ha infatti abbassato la stima dell’EBITDA rettificato per il 2026 a 1,75 miliardi di euro, rispetto al precedente target di 1,9 miliardi, una riduzione di circa 150 milioni di euro che ha colto di sorpresa il mercato.

Questa revisione è stata motivata da due fattori: circa 70 milioni di euro in maggiori spese per la sicurezza, sostenute nel primo semestre per la protezione del personale nel Golfo a causa della crisi in Medio Oriente, e la deconsolidazione della divisione di perforazione in acque basse, recentemente ceduta, che ha rimosso un significativo contributo agli utili.

Nonostante l’annuncio di due nuovi contratti con Eni, per un valore complessivo di circa 800 milioni di euro (un progetto offshore in Costa d’Avorio e una struttura onshore in Italia), tale notizia positiva non è bastata a controbilanciare l’impatto negativo del profit warning.

Il mercato ha reagito con vendite consistenti, accentuate anche da un generale clima di avversione al rischio nei mercati europei e dalla debolezza dei semiconduttori in Asia.

Andamento degli altri titoli e contesto di mercato

Oltre a Saipem, altri titoli hanno registrato performance negative: Prysmian ha perso il 3,6%, mentre STMicroelectronics ha ceduto il 3%, risentendo delle vendite sui semiconduttori asiatici. Tra gli altri in calo Lottomatica (-2%) e Moncler (-1,76%).

Sul fronte opposto, Leonardo si è distinta con un rialzo del 2,58%, risultando il titolo migliore del listino. Hanno chiuso in positivo anche Avio (+1,75%), Campari (+1,3%) e Inwit (+1,2%), quest’ultima in attesa dei risultati finanziari.

Il contesto macroeconomico ha visto lo spread tra Btp e Bund stabile a 81 punti base, mentre il rendimento del decennale italiano è salito al 3,93%. Il clima di incertezza sui mercati è stato influenzato anche dalla debolezza degli indici statunitensi (S&P 500 e Nasdaq in calo). Il Ftse Mib aveva già subito una flessione significativa il 23 luglio, a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dei risultati inferiori alle attese di STMicroelectronics, rendendo fragile il sentiment degli investitori a Milano in vista dei risultati di Saipem.

Saipem: leader nell'ingegneria e servizi energetici

Saipem è una società italiana leader nel settore dell’ingegneria e dei servizi per l’energia e le infrastrutture.

Opera a livello globale, offrendo soluzioni per la progettazione e la realizzazione di impianti onshore e offshore, oltre a servizi di perforazione. Collabora con importanti gruppi internazionali del settore energetico, con una presenza consolidata in aree strategiche come il Medio Oriente e l’Africa.