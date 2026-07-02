Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha reso noti i prezzi medi alla pompa dei carburanti, confermando il proseguimento dei ribassi sul territorio nazionale. In data odierna, giovedì 2 luglio 2026, i valori registrati per la modalità self service offrono un quadro dettagliato delle quotazioni sia sulla rete stradale ordinaria che su quella autostradale, fornendo un riferimento aggiornato per gli automobilisti.

Sulla rete stradale nazionale, il prezzo medio della benzina in modalità self service è stato rilevato a 1,804 euro al litro.

Per quanto riguarda il gasolio in modalità self service, il costo medio registrato sulla stessa rete si attesta a 1,882 euro al litro. Questi dati rappresentano un punto di riferimento essenziale per i consumatori.

Per la rete autostradale, i prezzi medi in modalità self service mostrano valori leggermente superiori, in linea con le consuete dinamiche di mercato per le stazioni di servizio lungo le principali arterie. La benzina self sulle autostrade ha raggiunto un prezzo medio di 1,893 euro al litro, mentre il gasolio self si attesta a 1,968 euro al litro. Queste cifre evidenziano le differenze di costo tra le due tipologie di rete.

Il Monitoraggio del MIMIT e l'Osservatorio Prezzi Carburante

I valori qui presentati sono stati forniti dal MIMIT e si basano sui dati raccolti dall'Osservatorio prezzi del Ministero. Questo strumento è stato istituito con l'obiettivo di monitorare costantemente i prezzi dei carburanti per autotrazione destinati all'uso civile su tutto il territorio nazionale. L'Osservatorio prezzi raccoglie le informazioni direttamente dai gestori degli impianti, garantendo una base dati affidabile e sempre aggiornata. La sua funzione principale è quella di assicurare la massima trasparenza e di promuovere una sana concorrenza all'interno del mercato dei carburanti. Attraverso questa attività, il MIMIT contribuisce a fornire un quadro chiaro delle dinamiche dei costi, a beneficio dei consumatori e della stabilità del settore.