La Regione Molise ha pubblicato il bando "Turismo e Cultura 2026", strumento strategico per sostenere iniziative che promuovono il patrimonio storico, culturale, artistico, paesaggistico e identitario. L'avviso finanzia eventi e manifestazioni culturali di carattere collettivo e rilevanza almeno regionale, aperti al pubblico e senza scopo di lucro, per rafforzare l'identità e la visibilità turistica del Molise. La dotazione finanziaria è di 1.120.000 euro: 1.020.000 euro per eventi entro il 31 dicembre prossimo e 100.000 euro per iniziative con termine entro il 30 giugno 2027.

Le candidature scadono alle ore 23.59 del 27 luglio prossimo.

Obiettivi e impatto

Il bando "Turismo e Cultura 2026" si rivolge a soggetti per eventi di rilievo regionale, focalizzati sulla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Molise. Le iniziative devono contribuire a una programmazione qualificata e generare ricadute positive sulla filiera economica regionale. Fabio Cofelice, consigliere regionale delegato al Turismo e cultura, ha dichiarato: “Continuiamo a investire nella valorizzazione del nostro patrimonio materiale e immateriale perché siamo convinti che cultura e turismo rappresentino due facce della stessa medaglia – insieme possono produrre sviluppo, creare nuove opportunità e generare crescita economica per l'intero territorio regionale.”

Ogni evento genera un indotto significativo, coinvolgendo diversi operatori economici locali.

L'obiettivo è consolidare il turismo come motore di sviluppo per il Molise, favorendo la crescita territoriale con eventi culturali di qualità.

Impegno regionale

La Regione Molise promuove la valorizzazione del territorio e delle sue risorse culturali e storiche per sviluppo sostenibile. Il bando "Turismo e Cultura 2026" rafforza l'identità locale e promuove il Molise come destinazione attrattiva. Favorisce la partecipazione collettiva e la collaborazione pubblico-privato, creando un sistema turistico-culturale integrato e competitivo. Un'opportunità per associazioni, enti e operatori di contribuire alla crescita e promozione del Molise.