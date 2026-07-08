Il Molise si posiziona al secondo posto in Italia per capacità di utilizzo delle risorse Feasr (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), con un avanzamento del 35,99%. Questo dato supera la media nazionale del 28% ed è inferiore alla Provincia autonoma di Bolzano. I numeri, aggiornati al 30 giugno 2026 e pubblicati dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), attestano l’efficacia dell’azione amministrativa regionale nell’attuazione del Piano strategico della Pac 2023–2027. La regione ha speso 56,34 milioni di euro su una dotazione complessiva di 156,86 milioni di euro.

L’assessore regionale alle Politiche agricole, Salvatore Micone, ha evidenziato come il Molise sia in grado di “trasformare rapidamente le risorse europee in strumenti concreti di crescita, innovazione e competitività per le nostre aziende agricole”, garantendo “risposte tempestive, sostegno agli investimenti e certezze nella programmazione” agli imprenditori agricoli.

Agea: pagamenti accelerati e supporto al settore primario

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha implementato un nuovo approccio per garantire pagamenti rapidi e puntuali agli agricoltori, grazie alla semplificazione e digitalizzazione delle procedure. Dal 1° gennaio 2026, l’Agenzia ha immesso nel settore primario oltre 1,4 miliardi di euro.

Dall’inizio dell’anno finanziario, i fondi erogati superano i 4,7 miliardi di euro, con un incremento rispetto agli esercizi finanziari precedenti.

Il direttore di Agea, Fabio Vitale, ha sottolineato l'importanza della collaborazione con gli organismi pagatori regionali e i Centri di Assistenza Agricola (CAA), cruciale per garantire servizi ed erogazioni tempestive. L’Annual Performance Report (APR) italiano è stato approvato dalla Commissione UE per il terzo anno consecutivo. Entro il 30 giugno, scadenza unionale per i saldi della PAC, sono stati disposti pagamenti per 391.800 domande su 400.000 pervenute.