Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha annunciato un incontro cruciale per la prossima settimana con i vertici di ReneSys Energy Co. L'obiettivo è definire il cronoprogramma dettagliato per un nuovo e significativo investimento industriale che prenderà forma nell'area di Termoli. Questa iniziativa prevede la realizzazione di due micro-fabbriche all'avanguardia, interamente dedicate alla produzione di celle agli ioni di litio e sistemi di accumulo di energia, con un impegno finanziario complessivo che supera i 144 milioni di euro.

Il progetto, già insignito dell'approvazione da parte di Invitalia nell'ambito del programma strategico 'Contratto di Sviluppo Net Zero', beneficerà di un consistente contributo a fondo perduto. Si tratta di oltre 49 milioni di euro, una somma finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Roberti ha enfaticamente sottolineato come la scelta di ReneSys Energy Co. rappresenti una notizia di grandissimo rilievo, considerandola determinante per il futuro industriale del Molise e, più in generale, per l'intero Mezzogiorno italiano.

L'investimento strategico e l'impatto sul territorio molisano

Le due micro-fabbriche, destinate a sorgere nel cuore dell'area industriale di Termoli, saranno centri nevralgici per la produzione di tecnologie avanzate essenziali per la transizione energetica.

La loro specializzazione si concentrerà in particolare sulle celle agli ioni di litio e sui sistemi di accumulo, componenti fondamentali per un futuro energetico più sostenibile. L'ambizione del progetto è quella di rafforzare la filiera italiana delle batterie, un settore strategico a livello nazionale, e di stimolare l'innovazione nell'ambito delle energie rinnovabili.

Questo investimento di ReneSys Energy si configura come uno dei più significativi per il territorio molisano degli ultimi anni. Il suo valore non risiede solo nell'entità delle risorse economiche impiegate, ma anche nel contributo sostanziale che apporterà in termini di occupazione e di sviluppo tecnologico locale. Si prevede un impulso notevole per l'economia regionale, con ricadute positive sulla crescita e sulla modernizzazione del tessuto produttivo.

Invitalia e il 'Contratto di Sviluppo Net Zero': un sostegno cruciale

Il ruolo di Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, è stato fondamentale nell'approvazione di questo progetto. L'iniziativa rientra pienamente negli obiettivi del programma 'Contratto di Sviluppo Net Zero', ideato per sostenere iniziative industriali che mirano alla decarbonizzazione e al rafforzamento delle filiere strategiche nazionali. Il generoso contributo a fondo perduto di oltre 49 milioni di euro, come già menzionato, è finanziato tramite il Pnrr ed è specificamente destinato a supportare la realizzazione delle due micro-fabbriche, promuovendo al contempo la competitività del sistema produttivo locale.

Il programma 'Contratto di Sviluppo Net Zero' si conferma uno strumento essenziale per incentivare gli investimenti in tecnologie pulite e innovative.

La sua missione è focalizzata sulla sostenibilità ambientale e sull'accelerazione della transizione energetica, pilastri fondamentali per il futuro economico e ecologico del Paese. L'approvazione del progetto ReneSys Energy Co. ne è una chiara dimostrazione, evidenziando l'impegno verso un'industria più verde e tecnologicamente avanzata.