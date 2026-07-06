Il mercato delle seconde case al mare in Italia continua a mostrare segnali di crescita robusti, influenzando positivamente i valori degli immobili residenziali nelle principali località costiere. In Molise, in particolare, i prezzi degli immobili residenziali hanno registrato un incremento significativo del 15,4% negli ultimi cinque anni, posizionando la regione al decimo posto per crescita a livello nazionale.

A trainare questo dinamismo sono soprattutto le destinazioni più ambite, con Termoli e Campomarino che si affermano come le regine del lusso.

Termoli si distingue con un prezzo medio di 2.075 euro al metro quadro, mentre Campomarino la segue con 1.418 euro al metro quadro. L'analisi rivela che nell’ultimo anno, Termoli ha evidenziato la crescita più elevata dei prezzi, pari al 5,7%. Campomarino, d'altro canto, guida l’incremento su base quinquennale, con un notevole aumento del 15,9%, consolidando la sua attrattiva nel lungo periodo.

Dinamiche dei prezzi e andamenti recenti

Approfondendo i dati aggiornati a giugno 2026, la provincia di Campobasso presenta un quadro variegato per il mercato immobiliare. I prezzi medi degli immobili residenziali per la vendita oscillano tra un minimo di 196 euro e un massimo di 1.872 euro al metro quadro.

In questo contesto, Termoli si conferma il comune con il prezzo medio più alto per la vendita, attestandosi a 1.872 euro al metro quadro, riflettendo la sua posizione di spicco nel segmento delle seconde case di lusso.

Per quanto concerne il mercato degli affitti, i valori più elevati si registrano a Campomarino, con 14,55 euro al metro quadro, evidenziando una forte domanda anche per le locazioni stagionali e a lungo termine. Al contrario, i prezzi più contenuti per l'affitto si trovano a San Massimo, con 4,59 euro al metro quadro.

La provincia di Campobasso ha inoltre registrato una variazione positiva dei prezzi di vendita del +1,70% rispetto a giugno 2025, indicando una tendenza al rialzo costante.

L'attività del mercato immobiliare è ulteriormente confermata dalla presenza di 2.650 annunci immobiliari attivi per la vendita e 177 per l’affitto, a testimonianza di un mercato dinamico e in continua evoluzione, capace di attrarre investitori e acquirenti.

Il ruolo strategico delle località molisane

Termoli e Campomarino si affermano come mete privilegiate per l’acquisto di seconde case di lusso in Molise, fungendo da veri e propri motori per la crescita dei valori immobiliari nell'intera regione. L’andamento positivo dei prezzi in queste località costiere riflette una domanda sostenuta, sia per l’acquisto che per l’affitto di immobili, rafforzando il ruolo del Molise tra le regioni italiane che mostrano una maggiore crescita nel settore delle seconde case al mare. Questo posizionamento strategico sottolinea l'importanza di queste aree nel panorama immobiliare nazionale, attirando l'attenzione di chi cerca investimenti o una residenza estiva di pregio.