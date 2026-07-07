Inaugurato a San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova, il nuovo Fulfilment Centre nato dalla collaborazione tra Kuehne+Nagel e il Gruppo Mondadori. Questo polo logistico rappresenta un'iniziativa strategica per il gruppo editoriale di Segrate, che mira a centralizzare e ottimizzare le proprie attività distributive. Precedentemente gestite in quattro magazzini distinti, le operazioni logistiche sono ora concentrate in un'unica struttura all'avanguardia.

Il Nuovo Polo Logistico: Caratteristiche e Funzioni

Il centro si estende su quasi 40.000 metri quadrati e impiega oltre 180 professionisti.

La sua funzione principale è gestire le esigenze distributive di Mondadori Education, Rizzoli Education e D Scuola, oltre a tutte le attività retail del Gruppo Mondadori, che includono i negozi fisici, l'e-commerce e il Club del Libro. Il progetto è stato concepito per dare forma a un modello operativo più integrato e centralizzato, con l'obiettivo primario di rendere i flussi distributivi più efficienti, garantire una gestione coordinata dell'assortimento e rafforzare il servizio su tutti i canali di vendita.

La Partnership Strategica e l'Impatto Territoriale

La partnership tra Kuehne+Nagel e il Gruppo Mondadori è stata stabilita per una durata iniziale di sei anni, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori sei.

Eduardo Razuck, Executive Vice President Contract Logistics di Kuehne+Nagel, ha commentato che il Fulfilment Centre è il risultato di una collaborazione costruita nel tempo e di una visione condivisa sul valore strategico della logistica. Ha inoltre evidenziato come l'hub sia stato progettato per integrare competenze, tecnologie e capacità operative, assicurando processi distributivi fluidi e affidabili, pronti a sostenere l'evoluzione delle attività scolastiche e retail del Gruppo Mondadori su scala nazionale. L'investimento complessivo per la realizzazione del sito supera i 20 milioni di euro, e la struttura è destinata a gestire circa 20 milioni di libri all'anno.

Gli Obiettivi Strategici per il Gruppo Mondadori

Antonio Porro, amministratore delegato del Gruppo Mondadori, ha sottolineato l'importanza dell'avvio di questo centro unico per la logistica, definendolo un passaggio strategico nell'evoluzione dell'infrastruttura distributiva del gruppo. Per il settore dell'education, in particolare, questa centralizzazione significa poter contare su una distribuzione puntuale e affidabile, fondamentale per rispondere efficacemente alle esigenze di scuole, docenti, studenti e famiglie in tutta Italia.

Il Gruppo Mondadori: Un Profilo

Il Gruppo Mondadori, con sede a Segrate, si posiziona come uno dei principali operatori editoriali italiani. Attraverso i suoi marchi di spicco, tra cui Mondadori Education, Rizzoli Education e D Scuola, il gruppo copre l'intera filiera del libro, dalla produzione alla distribuzione, mantenendo una presenza significativa sia nel settore scolastico che in quello retail.