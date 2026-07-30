Mondadori ha archiviato il primo semestre del 2026 con risultati finanziari in netta crescita, registrando ricavi consolidati che hanno raggiunto i 415,9 milioni di euro. Questo dato rappresenta un significativo incremento del 6,8% rispetto ai 389,5 milioni di euro contabilizzati nello stesso periodo dell’anno precedente. La performance positiva dei ricavi è stata principalmente sostenuta da due fattori chiave: l'ottimo andamento del mercato del libro e il pieno consolidamento delle società acquisite di recente dal gruppo.

Dettaglio dei risultati finanziari e motori di crescita

Analizzando i dati a perimetro costante, escludendo quindi il contributo delle nuove acquisizioni, la crescita dei ricavi si sarebbe comunque attestata a un robusto 4,6%. Questo incremento è stato trainato in modo particolare da alcune aree strategiche: il settore Libri Trade ha mostrato un notevole aumento del 6,3%, mentre l'area Retail ha segnato un'espansione ancora più marcata, crescendo dell'8%. Anche il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted ha evidenziato un'ottima progressione, raggiungendo i 45,6 milioni di euro. Tale cifra segna un incremento del 12,5% rispetto ai 40,5 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2025. La spinta alla marginalità del gruppo è derivata in larga parte dalle aree Libri Trade e Digital, con circa la metà della crescita complessiva attribuibile al contributo delle società entrate a far parte del perimetro Mondadori in tempi recenti.

Risultato netto e prospettive per l'esercizio 2026

Per quanto concerne il risultato netto di gruppo, dopo aver considerato la quota di pertinenza di terzi, si è attestato a un valore positivo di 1,4 milioni di euro. Questo dato si confronta con i 3,5 milioni di euro positivi del primo semestre dell’esercizio precedente. Tuttavia, il risultato netto adjusted ha mostrato una traiettoria di crescita più marcata, raggiungendo gli 8 milioni di euro. Si tratta di un incremento del 5,8% rispetto ai 7,6 milioni di euro contabilizzati al 30 giugno 2025. Alla luce di questi solidi risultati ottenuti nei primi sei mesi dell'anno, il gruppo Mondadori ha confermato le stime e le previsioni precedentemente comunicate per l'intero esercizio 2026, ribadendo la fiducia nelle proprie performance future.

Antonio Porro, amministratore delegato e direttore generale di Mondadori, ha espresso soddisfazione per i traguardi raggiunti. “I risultati del primo semestre 2026 attestano la solidità del nostro modello di business e la validità della strategia di sviluppo che stiamo perseguendo”, ha affermato Porro. Ha inoltre sottolineato come, “in un contesto caratterizzato dal dinamismo del mercato del libro, sostenuto anche dalle risorse del Fondo Biblioteche, abbiamo registrato una significativa crescita dei ricavi e della redditività, amplificata dal contributo delle recenti acquisizioni di Hoepli Education ed Edilportale nei comparti chiave della scolastica e del digitale”. Queste dichiarazioni rafforzano la visione strategica del gruppo e la sua capacità di generare valore in settori chiave.