Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena (Mps), riunitosi il 16 luglio 2026 a Milano, ha espresso una valutazione critica sull'offerta pubblica di acquisto presentata da Intesa Sanpaolo. Il corrispettivo proposto, ha comunicato la banca, offre un premio inferiore al livello medio osservato in operazioni analoghe nel settore bancario italiano.

La nota di Mps evidenzia inoltre che il valore attribuito da Intesa, al momento del lancio dell’offerta, rappresenterebbe una quota limitata del valore stimato delle sinergie prospettate.

Tale proposta, si legge nel documento, non sembra riflettere adeguatamente il cambio di controllo e il successivo break-up di Mps.

Le obiezioni del consiglio sull'offerta Intesa

Il consiglio di amministrazione di Mps ha posto l'accento su due aspetti fondamentali: un premio inferiore rispetto alla media del settore e la mancata piena valorizzazione delle sinergie e del cambio di controllo. Il valore aggiunto riconosciuto da Intesa, precisa il documento, non copre interamente le potenzialità di integrazione e i cambiamenti strutturali previsti dall’operazione.

Questa presa di posizione ufficiale dell’istituto senese evidenzia le aree in cui, a giudizio del consiglio, la proposta di Intesa non risponde pienamente alle aspettative del mercato e degli azionisti in un contesto di profondo cambio di controllo.

Monte dei Paschi di Siena: profilo

Monte dei Paschi di Siena è una delle principali banche italiane, fondata nel 1472 e con sede a Siena. L’istituto opera su tutto il territorio nazionale, offrendo una vasta gamma di servizi bancari e finanziari. Quotata alla Borsa Italiana, Mps svolge un ruolo significativo nel sistema bancario del Paese, forte della sua lunga tradizione e del radicato legame con il territorio.

La banca si distingue per una storia ultracentenaria e una presenza capillare, mantenendo un ruolo centrale nel mercato nazionale nonostante le sfide recenti.