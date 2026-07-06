Fincantieri ha ufficialmente annunciato la creazione di un nuovo polo industriale internazionale interamente dedicato alle tecnologie subacquee. L'iniziativa, svelata il 6 luglio 2026 in Friuli Venezia Giulia, regione che ospita alcuni dei principali stabilimenti del gruppo, mira a consolidare la posizione dell'azienda nel settore e a promuovere lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia per le attività sottomarine.

Questa nuova realtà industriale ambisce a diventare un punto di riferimento globale per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e mezzi subacquei.

Il progetto, che prevede la collaborazione con partner internazionali e l'integrazione di competenze tecnologiche avanzate, è volto a rafforzare la presenza di Fincantieri sui mercati esteri. La creazione di questo polo è considerata un passo strategico per il gruppo, essenziale per rispondere alle crescenti esigenze del settore e alle nuove sfide tecnologiche emergenti.

Obiettivi e Dettagli del Nuovo Polo

Il nuovo polo industriale si focalizzerà sulla ricerca, sviluppo e produzione di tecnologie destinate a operazioni subacquee, coprendo sia l'ambito civile sia quello militare. Fincantieri ha evidenziato la forte vocazione all'innovazione della struttura, che punterà su soluzioni ad alto contenuto tecnologico per assicurare sicurezza, efficienza e sostenibilità nelle attività sottomarine.

Il progetto prevede il coinvolgimento attivo di centri di ricerca e università, con l'obiettivo di promuovere la formazione di nuove professionalità altamente specializzate.

Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia di Fincantieri, mirata a diversificare le proprie attività e a rafforzare la leadership nel settore della cantieristica avanzata. L'azienda ha definito questa nuova realtà un vero e proprio "campione internazionale della subacquea", destinato a competere sui principali mercati mondiali e ad attrarre investimenti e collaborazioni di rilievo.

Fincantieri: Un Colosso della Cantieristica

Fincantieri si conferma come uno dei maggiori gruppi cantieristici al mondo, con una presenza consolidata in settori chiave quali la costruzione di navi da crociera, unità militari e mezzi offshore.

L'azienda opera attraverso numerosi stabilimenti sia in Italia che all'estero, distinguendosi per la sua capacità di integrare competenze ingegneristiche e tecnologiche avanzate. Fincantieri offre servizi completi di progettazione, costruzione e manutenzione di unità navali, sviluppando soluzioni su misura per una vasta clientela pubblica e privata.

Con una lunga tradizione di collaborazione con enti di ricerca e università, Fincantieri promuove costantemente lo sviluppo di tecnologie innovative e la formazione di personale altamente specializzato. La creazione del nuovo polo dedicato alle tecnologie subacquee si inserisce pienamente in questo percorso di crescita e innovazione, rafforzando ulteriormente la posizione del gruppo nel panorama industriale internazionale.