Nestlé ha ufficialmente annunciato un significativo investimento di circa 560 milioni di euro in Italia, destinato alla realizzazione di un nuovo hub integrato nella città di Mantova. Questo ambizioso progetto prevede la costruzione di uno stabilimento produttivo Nestlé Purina interamente dedicato al petfood umido, affiancato da un polo logistico all'avanguardia che servirà efficacemente diversi brand del Gruppo. L'iniziativa si inserisce pienamente nel piano di sviluppo a lungo termine di Nestlé, ponendo una particolare enfasi sulle aree considerate strategiche, come il settore del petfood, e sulla costante valorizzazione del rinomato marchio Purina.

Il nuovo sito di Mantova sarà specializzato nella produzione di alimenti umidi super premium per cani e gatti, rispondendo alla domanda di uno dei segmenti a più rapida crescita dell'intero settore. A riprova di questa espansione, in Europa, il segmento del wet cat food registra un incremento annuo dell'8%. In Italia, il mercato del petfood ha già raggiunto nel 2025 un valore considerevole di 4,2 miliardi di euro, contribuendo a un totale per il petcare di 5,3 miliardi. Questo nuovo impianto andrà ad affiancare lo storico stabilimento di Portogruaro, operativo con successo da ben quarant'anni e riconosciuto a livello europeo come uno dei più avanzati sia per le tecnologie produttive impiegate sia per le sue eccellenti performance ambientali.

Un investimento strategico per il futuro

L'avvio delle attività integrate, che comprendono sia la produzione che la logistica, è previsto a partire dal 2029. Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia, ha espresso grande soddisfazione per la scelta del Paese, dichiarando: “Siamo orgogliosi che il Gruppo Nestlé abbia scelto l'Italia e, in particolare, Mantova, per questo importante investimento che coniuga produzione avanzata e capacità logistica”. Questa decisione sottolinea l'importanza strategica della posizione geografica e delle competenze presenti sul territorio italiano per le operazioni globali del Gruppo.

Il nuovo hub di Mantova è destinato a rafforzare in modo significativo la presenza di Nestlé nel Paese e a posizionarla strategicamente nel cuore dei corridoi logistici europei.

Ciò permetterà al Gruppo di servire i mercati con maggiore velocità e qualità, supportando attivamente la crescita complessiva. Fabio Degli Esposti, amministratore delegato di Purina Italia e direttore regionale Sud Europa, ha evidenziato come “In un mercato che continua a mostrare solide performance, Purina prosegue il proprio percorso di crescita, guidando l'evoluzione del mercato e ampliando la capacità produttiva”. L'investimento a Mantova rappresenta quindi un passaggio chiave per sostenere lo sviluppo futuro di Purina e conferma la rilevanza dell'Italia all'interno del network industriale europeo di Nestlé, con lo stabilimento di Portogruaro che continua a essere un punto di riferimento per innovazione e sostenibilità.