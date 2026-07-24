Il 24 luglio 2026, nlcomp ha inaugurato la sua "rFactory" a Monfalcone. Il primo impianto produttivo della società, specializzato in materiali compositi sostenibili, si estende su oltre 4mila metri quadri nella zona industriale del Lisert. L'apertura rappresenta una tappa strategica per la crescita di nlcomp, startup nata nel 2019 e ora parte del Gruppo Samer, con la partecipazione di Samer & Co. Shipping spa.

All'interno della struttura è già attivo il cantiere per l'allestimento dell'Offshore 34, una nuova barca a vela. Progettata dai designer Gianluca Guelfi e Fabio D’Angeli e commercializzata con il brand Northern Light, l'imbarcazione sarà varata a ottobre 2026, realizzata con le innovative tecnologie sostenibili di nlcomp.

Fabio Bignolini, amministratore delegato di nlcomp, ha commentato: “Un grande sogno che si avvera – oggi facciamo un ulteriore step per iniziare un percorso industriale vero e proprio, in uno stabilimento a nostra immagine”.

Progetti e Sviluppo Sostenibile

rFactory non si limita alla nautica da diporto. Nelle prossime settimane prenderà il via la produzione di vele in materiale rComposite destinate alla wind propulsion per il trasporto marittimo. Parallelamente, in collaborazione con aziende internazionali, è stata avviata la realizzazione di componenti per motori elettrici fuoribordo. Un ulteriore riconoscimento per nlcomp è la selezione da parte di Amazon – unica azienda italiana – per un percorso internazionale dedicato allo sviluppo di prodotti sostenibili, inclusi componenti per il settore sportivo come tavole da surf, wing, sup e accessori per sci e ciclismo.

Enrico Samer, presidente di Samer & Co. Shipping, ha sottolineato l'importanza del progetto: “La cosa che maggiormente mi piace di questo progetto è che qui è evidente come Industria e Sostenibilità possano essere sinonimi, e non contrari, come spesso sono percepiti dall’opinione pubblica. Il lavoro fatto da questi giovani imprenditori è stato eccellente”.

Assetto Societario e Visione Industriale

L'inaugurazione di rFactory coincide con un'importante evoluzione nell'assetto societario di nlcomp. È stato formalizzato l'ingresso nel capitale sociale di Ocean Srl, storico gruppo armatoriale triestino guidato da Michela e Alberto Cattaruzza. Questa operazione ha completato il riordino della compagine sociale, includendo ora tra i soci fondatori operatori dello shipping internazionale come Ocean e Samer & Co.

Shipping, oltre alla partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital tramite il Cleantech Accelerator. L'investimento diOcean è specificamente orientato allo sviluppo della nautica sostenibile applicata al comparto delle imbarcazioni da lavoro.

nlcomp, acronimo di Northern Light Composites, ha fondato il proprio percorso sulla ricerca e lo sviluppo di materiali compositi circolari, con applicazioni che spaziano dalla nautica all’energia eolica. L'azienda ha consolidato la propria crescita raccogliendo oltre 1,5 milioni di euro tramite campagne di equity con soci industriali e più di 1 milione di euro in contributi regionali, nazionali ed europei, destinati a ricerca, sviluppo e all'insediamento della nuova rFactory. Tra i suoi prodotti di punta si distinguono le imbarcazioni a vela riciclabili della linea ecoracer, che hanno ottenuto significativi riconoscimenti internazionali.