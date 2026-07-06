La Regione Marche ha annunciato l'attivazione di nuovi bandi per un valore complessivo di oltre 84 milioni di euro, mirati a sostenere i giovani agricoltori e l'ammodernamento delle imprese agricole. Questa iniziativa si inserisce in una più ampia riprogrammazione di risorse, pari a 209,88 milioni di euro, nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale (Csr). L'obiettivo è rafforzare la competitività rurale, la forestazione, la zootecnia e la liquidità delle aziende marchigiane.

La manovra è stata presentata il 6 luglio 2026 a Palazzo Raffaello dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e dal vice presidente Enrico Rossi, assessore con deleghe all'Agricoltura.

Il piano prevede un pacchetto di 7 milioni di euro per i giovani agricoltori, 20 milioni per l'ammodernamento delle aziende, 13 milioni per il potenziamento degli impianti irrigui, oltre 2,4 milioni per la filiera forestale, 20 milioni per la montagna e il benessere animale, e più di 4 milioni per garantire liquidità alle imprese.

Investimenti e obiettivi strategici

Le risorse complessive includono circa 41,3 milioni di euro per graduatorie di bandi 2025 (interventi strutturali e diversificazione), 7,7 milioni per integrare bandi 2025 (finanziando tutte le domande ammissibili), 76,5 milioni per la conferma dei SIEC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo UE per i fondi PAC), e gli oltre 84,2 milioni per i nuovi bandi annunciati.

Il vice presidente Rossi ha evidenziato l'ottimo impiego delle risorse del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2022, che ha visto le Marche tra le prime regioni in Italia. Ha inoltre sottolineato che “giovani e rimodernazione” sono due obiettivi cruciali per il Piano per l’Agricoltura 2026‑2028, essenziali per la leva finanziaria sugli investimenti e l'insediamento dei giovani nel settore.

Il presidente Acquaroli ha rimarcato un cambiamento di approccio a livello europeo e nazionale, orientato verso un'agricoltura che sia custode del territorio ma anche redditizia. Nonostante un contesto internazionale complesso, l'agricoltura marchigiana mostra una crescita in export e valore aggiunto in alcuni settori.

Acquaroli ha ribadito l'importanza di strategie per aumentare il valore aggiunto nei settori in difficoltà e di innovazione per un'agricoltura forte, capace di trattenere i giovani.

Sostegno ai giovani agricoltori: il bando da 22 milioni

Un bando specifico destina 22 milioni di euro per incentivare l'insediamento di giovani under 41 nel settore primario. Questo bando offre un contributo diretto a fondo perduto di 35 o 50 mila euro, a seconda dell’area di insediamento, e permette di accedere ad ulteriori agevolazioni per investimenti aziendali, formazione, consulenze e acquisizione di competenze tecniche.

La ripartizione dei 22 milioni prevede 6 milioni per il premio giovani, 12 milioni per gli investimenti produttivi, 2 milioni per gli investimenti ambientali e il benessere animale, e 2 milioni per l'agricoltura sociale e la trasformazione dei prodotti agricoli.

Tali misure, condivise con le organizzazioni agricole, sono state calibrate per rispondere alle reali esigenze del settore marchigiano, offrendo strumenti operativi per attrarre i giovani e sostenere idee imprenditoriali innovative e sostenibili.