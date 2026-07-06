Il settore delle costruzioni in Molise ha archiviato un 2025 positivo, pur registrando un rallentamento nel ritmo di crescita rispetto all’anno precedente. Questo scenario confortante emerge da uno studio condotto dall'Ance, che sottolinea come l'espansione sia stata sostenuta principalmente dalla nuova programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027 e dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In termini di investimenti, il comparto rappresenta una quota significativa del 17,7% del PIL regionale, mentre sul fronte occupazionale incide per il 7,8% dell'occupazione complessiva e l'8,3% dei lavoratori attivi nei diversi settori dell'economia molisana.

L'analisi dettagliata del rapporto Ance evidenzia indicatori di crescita robusti per il 2025. Le ore lavorate sono aumentate del 2% rispetto al 2024, anno che aveva già visto un incremento del 5,6%. Analogamente, il numero dei lavoratori iscritti ha segnato un +4,3%, proseguendo il trend positivo del +5,6% registrato l'anno precedente. Particolarmente dinamici si sono rivelati gli investimenti in conto capitale per le opere pubbliche, che hanno registrato una crescita del 14,1%. Il PIL regionale, nel medesimo periodo, è cresciuto dello 0,4%, un dato leggermente inferiore alla media nazionale dello 0,5%. Un segnale di forte vitalità del mercato è l'aumento dei bandi di gara, cresciuti del 32,1%, con un valore economico complessivo che ha registrato un notevole incremento del 90%.

Prospettive di crescita per il 2026 e il ruolo delle opere pubbliche

Le prospettive per il 2026 si mantengono favorevoli, con l'Ance che stima una crescita del settore del 5,6%. Questa espansione sarà trainata in larga parte dalle opere pubbliche, confermando il loro ruolo strategico. Corrado Di Niro, presidente regionale dell'Ance, ha espresso soddisfazione per il periodo positivo che l'edilizia molisana sta attraversando. Ha evidenziato come a tale andamento abbiano contribuito sia le numerose iniziative di supporto messe in campo dall'associazione e dai suoi enti bilaterali – attraverso incentivi, premialità e varie forme di sostegno – sia le sinergie consolidate con il Governo regionale e l'Amministrazione pubblica a tutela del comparto.

Ulteriori fattori che sosterranno le previsioni positive per il 2026 includono la prevista ripresa della manutenzione straordinaria delle abitazioni. Questa ripartenza è favorita dalla proroga delle aliquote degli incentivi fiscali (50% e 36%) previste dalla legge di bilancio 2026, oltre che dalla crescente attenzione delle famiglie verso l'efficientamento energetico e la sostenibilità degli immobili. Tale orientamento risponde anche all'esigenza di ridurre i costi legati alla gestione della casa, promuovendo interventi volti al risparmio energetico e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

L'impegno di Ance per il settore delle costruzioni in Molise

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) continua a svolgere un ruolo fondamentale nel settore delle costruzioni in Molise, rappresentando e tutelando gli interessi delle imprese associate.

Attraverso la collaborazione con enti bilaterali e istituzioni pubbliche, l'Ance promuove attivamente iniziative volte a sostenere la crescita, l'innovazione e la sostenibilità del comparto, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico e occupazionale della regione.