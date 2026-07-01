La seduta del primo luglio 2026 ha visto Piazza Affari aprire in debolezza. L'indice Ftse Mib ha registrato, nella prima mezz'ora di scambi, un calo dello 0,51%, attestandosi a 51.420 punti. A pesare sul listino sono stati principalmente Nexi (-1,69%) e Bper (-1,33%). In controtendenza, si sono distinti i rialzi di Avio (+1,88%) e Diasorin (+1,74%).

Un movimento particolarmente rilevante ha riguardato Orsero, che ha segnato un balzo del 3,65% in scia all'annuncio del suo ingresso nel mercato statunitense, grazie all'acquisizione del 45% di Trucco Holding.

Bene anche Leonardo (+1,12%), mentre hanno registrato flessioni Snam (-1,27%), Campari (-1,17%) e Cucinelli (-1,16%).

Orsero sbarca negli USA con l'acquisizione di Trucco

L'operazione strategica vede Orsero acquisire il 45% del capitale di Trucco Holdings, società che controlla interamente Trucco Inc. (New Jersey) e TruFresh Logistics LLC (New Jersey). È stato inoltre siglato un accordo per l'acquisizione di un ulteriore 46% di AJ Trucco Inc. (New York), subordinata alle approvazioni degli enti competenti. Le società coinvolte operano congiuntamente nella distribuzione di frutta e verdura fresca nel nord-est degli Stati Uniti. Dispongono di un magazzino di 18 mila metri quadrati a Vineland, New Jersey, e vantano una significativa presenza diretta nel mercato all’ingrosso “Hunts Point Produce Market” di New York.

Il corrispettivo totale per i contratti di compravendita ammonta a 46 milioni di dollari. L'accordo prevede opzioni put & call su un ulteriore 15% del capitale di Trucco Holdings Inc., esercitabili dal 2029. Al termine, Orsero potrebbe detenere il 60% del capitale di Trucco Holdings Inc., con il restante 40% di Nicola Pacia. Questo assetto conferma il commitment di Orsero e della famiglia Pacia, guidata da Nicola Pacia, a sviluppare congiuntamente il Gruppo Trucco nel mercato nordamericano nel lungo periodo.

Il closing dell’operazione relativa al 45% di Trucco Holdings Inc. è avvenuto il 30 giugno 2026. Per il 46% di AJ Trucco Inc., il closing è previsto entro sei mesi dalla sottoscrizione, con possibilità di proroga.

A livello di bilancio consolidato di Orsero, il Gruppo Trucco sarà contabilizzato dal terzo trimestre 2026. Successivamente all’esercizio delle opzioni, il Gruppo Trucco verrà integralmente consolidato nel perimetro di Orsero.

Raffaella Orsero e Matteo Colombini entreranno fin da subito nel consiglio di amministrazione di Trucco, lavorando a stretto contatto con la famiglia Pacia per guidare lo sviluppo e la crescita futura. Questi importanti movimenti societari si inseriscono in una giornata di generale debolezza per la Borsa di Milano, con alcune eccezioni positive legate a operazioni strategiche e all'espansione internazionale.