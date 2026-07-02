Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha sottolineato la necessità di ingenti investimenti e capitali pazienti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA). Durante un suo recente intervento, Panetta ha delineato le sfide e le opportunità legate all'evoluzione tecnologica, rimarcando il ruolo cruciale che l'IA avrà nei prossimi anni per la crescita economica e la competitività del Paese.

Le prospettive dell'IA e la necessità di investimenti

Panetta ha spiegato che la transizione verso un'economia sempre più digitale richiede un impegno significativo in termini di risorse finanziarie.

Ha evidenziato che la realizzazione delle potenzialità dell'IA dipenderà dalla capacità di mobilitare ingenti investimenti e di attrarre capitali pazienti. Questi ultimi sono risorse disposte a sostenere progetti innovativi anche nel lungo periodo. Il governatore ha ribadito l'importanza di un quadro normativo chiaro e di una collaborazione sinergica tra settore pubblico e privato, essenziale per favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Il contesto internazionale e lo sviluppo responsabile

L'intervento di Panetta si inserisce in un momento in cui l'intelligenza artificiale è al centro del dibattito internazionale, con molti Paesi impegnati a definire strategie per sostenere la ricerca e l'adozione di soluzioni digitali avanzate.

Panetta ha ricordato che la capacità di attrarre investimenti a lungo termine è un fattore determinante per consentire al sistema produttivo italiano di cogliere le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica. Ha inoltre posto l'accento sulla necessità di garantire che lo sviluppo dell'IA avvenga in modo responsabile ed etico, assicurando benefici diffusi e inclusivi per la società. Il suo discorso ha richiamato l'attenzione su una visione strategica chiara e politiche adeguate per accompagnare la profonda trasformazione digitale in corso.