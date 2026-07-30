La Regione Puglia ha stanziato 400 milioni di euro dai Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per la revisione e la ristrutturazione degli invasi. L'annuncio è stato dato dall'assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Paolicelli, durante la presentazione del progetto H2O di Unioncamere presso la Camera di Commercio di Bari.

L'intervento mira a potenziare infrastrutture cruciali come la diga del Pappadai, con l'obiettivo di raggiungere una capacità di 10 milioni di metri cubi e renderla pienamente operativa per le reti idriche in quindici comprensori.

Tra le opere interessate figura anche la diga del Locone. Paolicelli ha enfatizzato la centralità della risorsa idrica, definendola "la prima sfida del nostro mandato", e ha ribadito l'importanza di continuare a investire nelle filiere produttive pugliesi.

Sostegno alle filiere agricole e alla logistica

Nell'ambito del sostegno al settore agricolo, la Regione ha concluso un bando dedicato alle "Filiere di Puglia", parte dell'intervento SRD13 per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Questo programma, finanziato con 40 milioni di euro dal Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, ha coinvolto 129 aziende. L'obiettivo strategico è incrementare la trasformazione dei prodotti agricoli direttamente sul territorio regionale, valorizzando la produzione locale di qualità e rafforzando la competitività delle imprese.

L'assessore ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale della logistica, sottolineando l'importanza dell'attivazione del cargo di Grottaglie. Questa infrastruttura è vista come un fattore chiave per la distribuzione efficiente di prodotti freschi e surgelati a livello globale, contribuendo a ridurre i costi.

Il quadro degli investimenti FSC regionali

Un'analisi degli interventi finanziati dal FSC 2021-2027 in Puglia rivela un quadro significativo. Sono stati identificati 384 interventi per un valore complessivo di 4,321 miliardi di euro, con un investimento totale che, includendo i cofinanziamenti, raggiunge i 4,696 miliardi.

Quasi la metà delle risorse, il 45%, è gestita direttamente dalla Regione Puglia per progetti con impatto sull'intero territorio. Un ulteriore 34% è destinato a 115 interventi intercomunali, focalizzati principalmente su settori strategici quali i trasporti, l'ambiente e il sociale.