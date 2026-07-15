L'assemblea annuale del Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop, riunitasi a Siamaggiore (Oristano), ha presentato i dati relativi alla campagna 2024/2025. La produzione ha raggiunto i trentanove milioni di chili, coinvolgendo quasi novemila allevatori e quarantasette caseifici. La Sardegna si conferma il fulcro produttivo del comparto, rappresentando il 92% del totale realizzato.

L'export ha assorbito il 60% della produzione, con gli Stati Uniti che si confermano il principale mercato estero grazie a 131.000 quintali esportati. Seguono l'Unione Europea, con quasi 55.000 quintali e una crescita del 2,4%, il Regno Unito (+8,6%), il Canada (+16%) e l'Australia (+19,6%).

Sul mercato interno, le vendite nella grande distribuzione sono aumentate per il secondo anno consecutivo (+4,3%), con un consumo complessivo stimato in 123.000 quintali. Tuttavia, il Consorzio ha segnalato che il dato positivo sui volumi si accompagna a un calo del valore, giudicato "ingiustificato".

Dazi USA: sfide e tutela del marchio

La questione dei dazi USA rimane cruciale per l'export. Nell'agosto 2025 è stato introdotto un nuovo dazio del 15%, dichiarato illegittimo a febbraio 2026. Successivamente, Washington ha imposto un dazio generale del 10% tramite la Section 122 del Trade Act, tuttora in vigore. Nel corso del 2025, il Consorzio ha condotto una missione diplomatica a Washington, in collaborazione con lo studio legale Gibbons, per promuovere l'esenzione tariffaria e costruire un consenso bipartisan.

Sul fronte della tutela, l'Uspto (ufficio statunitense dei marchi e brevetti) ha dichiarato incontestabile il marchio tridimensionale del Pecorino Romano negli Stati Uniti. Proseguono inoltre le azioni contro l'uso improprio del nome 'Romano' in Centro America.

Sardegna: cuore produttivo e visione strategica

Il Pecorino Romano Dop rappresenta un pilastro economico strategico per la Sardegna, dove si concentra circa il 95% della produzione. La filiera coinvolge allevatori e imprese di trasformazione, contribuendo al posizionamento dell'agroalimentare italiano sui mercati esteri. Gianni Maoddi, presidente del Consorzio, ha affermato: "I dati confermano la solidità di una filiera che cresce nonostante un contesto internazionale complesso".

Ha poi evidenziato che "il 2025 sarà ricordato per l'intenso lavoro diplomatico svolto negli Stati Uniti, fino al Congresso americano. Restano molti ostacoli e la situazione è incerta, ma continueremo a difendere con determinazione il valore del Pecorino Romano Dop e il lavoro di migliaia di allevatori e produttori".

Riccardo Pastore, direttore del Consorzio, ha rimarcato l'importanza di "investire nella promozione internazionale per rafforzare il valore del Pecorino Romano sui mercati esteri". Tali iniziative, ha aggiunto, "sostengono le imprese della filiera e valorizzano un patrimonio di tradizioni, competenze e cultura". Il Consorzio ribadisce la necessità di una presenza costante nel mercato americano e di un quadro commerciale stabile, elementi fondamentali per la programmazione di investimenti e produzione da parte delle aziende.