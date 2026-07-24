Il prezzo del petrolio Brent, con consegna a settembre, ha aperto la giornata del 24 luglio 2026 in modo stabile, attestandosi a 100,41 dollari al barile. Nello stesso frangente, il West Texas Intermediate (WTI), anch'esso con consegna a settembre, ha registrato una lieve flessione dello 0,5%, fermandosi a 91,72 dollari al barile. Questo scenario si inserisce in un contesto di tensioni persistenti in Medio Oriente, che continuano a esercitare un'influenza significativa sui mercati energetici internazionali, mantenendo i prezzi su livelli elevati.

Andamento dei prezzi e fattori determinanti

Il Brent mantiene la sua quotazione al di sopra della soglia psicologica dei 100 dollari, un livello che non veniva toccato da diversi mesi, evidenziando una notevole stabilità. Anche il WTI, nonostante il leggero calo rispetto alla chiusura precedente, si conferma su valori elevati. Le tensioni geopolitiche nella regione mediorientale sono identificate come un fattore chiave che contribuisce sia alla stabilità sia alla potenziale volatilità dei prezzi. In particolare, le recenti notizie riguardanti attacchi a navi petrolifere e le restrizioni al traffico nei principali snodi marittimi della regione sono elementi di contesto che alimentano le preoccupazioni del mercato.

Il ruolo degli snodi marittimi e la sicurezza delle forniture

I dati più recenti evidenziano come lo Stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb siano cruciali, gestendo insieme circa un quarto del traffico mondiale di petrolio. Eventi recenti, quali gli attacchi a due petroliere saudite nel Mar Rosso e la conseguente riduzione del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz, hanno generato ulteriori preoccupazioni per la sicurezza delle forniture globali. Le autorità iraniane hanno affermato il controllo sullo Stretto di Hormuz, portando a una diminuzione delle esportazioni di petrolio dalla regione. Di fronte a queste dinamiche, l'OPEC+ sta valutando un possibile aumento della produzione di circa 188.000 barili al giorno, una decisione che potrebbe essere discussa nella prossima riunione del 2 agosto.

Prospettive future per le quotazioni del petrolio

Le quotazioni del Brent avevano già raggiunto i 100,69 dollari al barile nella giornata precedente, segnando il livello di chiusura più alto dal 22 maggio. Gli analisti del settore prevedono che, qualora le interruzioni delle forniture dovessero persistere, il prezzo del Brent potrebbe superare i 120 dollari al barile nel quarto trimestre dell'anno in corso e mantenere una media di 100 dollari nel corso del prossimo anno. Questo sottolinea la sensibilità del mercato alle dinamiche geopolitiche e alla capacità di mantenere flussi di approvvigionamento stabili.