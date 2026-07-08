Le Borse europee hanno chiuso in netto calo l'8 luglio 2026, seguendo l'andamento negativo di Wall Street. La flessione è stata innescata dalla rottura della tregua tra Stati Uniti e Iran, annunciata dal presidente americano Donald Trump, che ha riacceso i timori di una possibile nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Questo scenario geopolitico ha pesato sui listini globali, mentre ha spinto al rialzo i prezzi delle materie prime energetiche.

A Milano, l'indice ha ceduto l'1,35%. Simili contrazioni si sono registrate a Londra (-1,8%), Parigi (-2,3%), Francoforte (-2,4%) e Madrid (-3%).

Anche oltreoceano, i mercati statunitensi hanno mostrato debolezza, con il Dow Jones in calo dell'1,5% e il Nasdaq dello 0,95%. In questo contesto, il greggio Wti ha segnato un forte aumento del 7,3%, raggiungendo i 75,6 dollari al barile, e il Brent è salito del 7,7% a 79,93 dollari. Anche il gas naturale ha visto un incremento significativo del 5,2%, attestandosi a 48,98 euro al MWh.

Andamento di settori e titoli principali

Sul fronte delle altre materie prime, l'oro ha registrato una lieve flessione dello 0,58%, scendendo a 4.031,98 dollari l'oncia. Il dollaro, invece, ha mostrato forza, risalendo sopra quota 1,14 sull'euro e 1,34 sulla sterlina. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi decennali è tornato sopra gli 80 punti.

Il rendimento dei titoli italiani è salito di 11,3 punti al 3,88%, quello tedesco di 8,9 punti al 3,08% e quello francese di 12,2 punti al 3,91%.

Tra i titoli azionari, il settore petrolifero ha brillato, con Eni in rialzo del 4,1%, Saipem del 3,83%, Bp del 3,33%, Shell del 2,7% e TotalEnergies del 2,3%. Al contrario, il comparto bancario ha evidenziato una marcata debolezza: SocGen ha perso il 5,4%, Unicredit il 3,43% (che, al termine dell'Ops, detiene oltre il 47% di Commerzbank, quest'ultima in calo del 2,53%), Intesa il 2,35%, Banco Bpm il 2,34%, Mps l'1,46%, Bper l'1,4% e Mediobanca l'1,35%. Forte pressione anche sul settore automobilistico: Stellantis ha ceduto il 6% a seguito di richiami di Chrysler negli Stati Uniti, seguita da Volkswagen (-4%), Renault (-3,85%), Mercedes (-3,75%) e Ferrari (-3,46%).

I mercati finanziari europei

I mercati finanziari del continente europeo rappresentano le principali piazze di scambio per titoli azionari e strumenti finanziari, estendendosi dall'Unione Europea ai Paesi limitrofi. Tra le borse di maggiore rilievo si annoverano Euronext (che comprende le piazze di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona e Dublino), la Borsa Italiana, la Deutsche Börse di Francoforte, la Bolsa de Madrid e la London Stock Exchange. Questi mercati rivestono un ruolo cruciale nella raccolta di capitali per le imprese e nell'orientare gli investimenti, fungendo da specchio delle dinamiche economiche e geopolitiche globali attraverso le fluttuazioni degli indici e dei prezzi dei titoli quotati.