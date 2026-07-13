I prezzi del petrolio hanno registrato un significativo aumento all'apertura dei mercati, innescato da una serie di eventi geopolitici di rilievo. L'incremento si è verificato nella notte tra il 12 e il 13 luglio 2026, con i mercati asiatici che hanno reagito prontamente alle notizie provenienti dal Medio Oriente. In particolare, gli attacchi statunitensi contro l'Iran e il successivo annuncio da parte di Teheran della chiusura dello Stretto di Hormuz hanno generato una forte incertezza, spingendo al rialzo le quotazioni del greggio.

L'andamento dei benchmark internazionali

L'analisi dettagliata dei mercati rivela un'impennata notevole per i principali indicatori. Il prezzo del greggio Brent, con consegna prevista a settembre e riconosciuto come il benchmark internazionale di riferimento, ha mostrato un robusto incremento del 3,75%. Questa crescita ha portato il suo valore a 78,86 dollari al barile, un livello raggiunto prima ancora dell'apertura ufficiale dei mercati finanziari asiatici. Parallelamente, il petrolio WTI (West Texas Intermediate), con consegna ad agosto, ha seguito un trend simile, registrando un aumento del 3,65% e attestandosi a 74,02 dollari al barile. Questi dati evidenziano una reazione immediata e marcata degli operatori di mercato alle crescenti tensioni geopolitiche e alle potenziali ripercussioni sull'offerta globale di petrolio.

La strategica importanza dello Stretto di Hormuz

La decisione dell'Iran di annunciare la chiusura dello Stretto di Hormuz costituisce un fattore cruciale che ha alimentato l'escalation dei prezzi. Questo stretto è universalmente riconosciuto come uno dei passaggi marittimi più vitali per il trasporto di petrolio a livello mondiale. Una porzione estremamente significativa delle esportazioni globali di greggio transita quotidianamente attraverso questa via d'acqua strategica. Di conseguenza, qualsiasi eventuale restrizione, interruzione o blocco del traffico marittimo in quest'area avrebbe la capacità di influire in modo estremamente rilevante sulla disponibilità complessiva e, di riflesso, sui prezzi del greggio sui mercati internazionali.

La sua importanza è tale che ogni minaccia alla sua navigabilità genera immediatamente preoccupazioni sull'approvvigionamento energetico globale.

Prospettive e monitoraggio dei mercati

La situazione attuale continua a essere attentamente monitorata dagli operatori finanziari e dalle istituzioni internazionali. L'attenzione è massima in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero emergere dal contesto geopolitico. Le prossime sessioni di mercato saranno cruciali per comprendere l'evoluzione di questa dinamica. Le decisioni future delle nazioni coinvolte e le reazioni della comunità internazionale avranno un impatto diretto sull'andamento dei prezzi del petrolio, mantenendo alta la volatilità e l'incertezza nel settore energetico globale. La stabilità dell'approvvigionamento e la fluidità dei commerci internazionali restano priorità assolute in questo scenario.