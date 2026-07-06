L'apertura del 6 luglio 2026 ha visto il prezzo del petrolio mostrare un andamento contrastato sui mercati internazionali. Il WTI (West Texas Intermediate), il greggio di riferimento statunitense, ha registrato un lieve rialzo, attestandosi a 68,85 dollari al barile con un incremento dello 0,16%. Il Brent, benchmark europeo, si è mantenuto sostanzialmente stabile a 72,06 dollari, evidenziando una minima variazione negativa dello 0,06%.

Il mercato del petrolio continua a operare in un clima di cautela. Mentre il Brent ha mostrato una leggera flessione, il WTI si è mantenuto su valori poco variati rispetto alle sedute precedenti.

Il contesto globale è fortemente influenzato da complesse dinamiche di offerta e domanda, che coinvolgono attivamente sia i principali produttori statunitensi sia quelli del Medio Oriente.

Andamento delle quotazioni e volumi di scambio

Le quotazioni del Brent crude futures hanno registrato un calo di 24 centesimi, pari allo 0,33%, portando il prezzo a 71,88 dollari al barile. Il West Texas Intermediate ha subito una diminuzione di 11 centesimi, ovvero lo 0,16%, scendendo a 68,58 dollari al barile. Si segnala che la chiusura precedente del WTI non si è tenuta a causa della festività dell'Independence Day negli Stati Uniti.

Le quotazioni del greggio sono rimaste in gran parte stabili la scorsa settimana, dopo aver attraversato una fase di calo nelle settimane precedenti.

Gli operatori del settore continuano a seguire con attenzione gli sviluppi legati alle trattative tra Stati Uniti e Iran, nonché la progressiva ripresa delle esportazioni di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, un'arteria vitale per il commercio globale di energia.

Ripresa delle esportazioni e strategie OPEC+

La ripresa delle esportazioni di greggio dal Golfo Persico ha avuto un impatto significativo sull'offerta globale. L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e i suoi alleati hanno concordato un aumento degli obiettivi di produzione di 188.000 barili al giorno a partire da agosto, in aggiunta agli incrementi già previsti per giugno e luglio. La produzione OPEC è cresciuta di 3,3 milioni di barili al giorno a giugno rispetto al mese precedente, raggiungendo un totale di 19,43 milioni di barili, un dato che segna un recupero dai livelli minimi registrati negli ultimi due decenni.

Le esportazioni di petrolio dal Golfo sono aumentate di oltre 3 milioni di barili al giorno a giugno rispetto a maggio, superando i 10 milioni di barili al giorno. Nonostante questo incremento, i volumi di esportazione rimangono circa il 40% al di sotto dei livelli precedenti al conflitto che aveva interessato la regione. La situazione nello Stretto di Hormuz sta gradualmente normalizzandosi, ma si prevede che il ritorno alla piena operatività richiederà ancora tempo e un coordinamento efficace tra i vari attori coinvolti nel trasporto e nella produzione.