Piazza Affari ha registrato una seduta negativa l’8 luglio 2026, con l’indice Ftse Mib che ha ceduto l’1,22%, chiudendo a quota 51.817 punti. La giornata è stata caratterizzata da scambi vivaci, con un controvalore complessivo superiore ai 4,3 miliardi di euro, e si è svolta in un contesto internazionale segnato dalla rottura della tregua tra Stati Uniti e Iran.

Il differenziale tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi è salito a 81,6 punti. Contestualmente, il rendimento annuo dei titoli di Stato italiani ha visto un incremento di 13,4 punti percentuali, attestandosi al 3,9%, mentre quello dei titoli tedeschi è cresciuto di 9,8 punti, raggiungendo il 3,09%.

Tra i titoli che hanno subito le perdite più significative, Stellantis ha registrato un calo del 5,78%, influenzata dal richiamo di quasi 12mila veicoli a marchio Chrysler negli Stati Uniti. Anche Fincantieri ha mostrato difficoltà, scendendo del 3,88%. Seguono con ribassi marcati Cucinelli (-3,83%), Ferrari (-3,46%), Amplifon (-2,96%) e Avio (-2,54%).

Andamento dei Settori Energetico e Bancario

In netta controtendenza rispetto all’andamento generale del mercato, il settore energetico ha mostrato una robusta performance. Eni ha guadagnato il 3,66%, Saipem il 3,18% e Tenaris il 2,6%. Questi rialzi sono stati sostenuti da un significativo aumento dei prezzi del greggio, con il WTI che ha superato i 75 dollari al barile e il Brent oltre gli 80 dollari, e del gas, che ha superato i 49 euro al MWh.

Altri titoli che hanno chiuso in territorio positivo includono Tim (+0,83%), Snam (+0,74%), Recordati (+0,39%) e A2A (+0,34%). Anche Stm (+0,19%) ha tentato un lieve recupero, dopo lo scivolone registrato nella seduta precedente in scia alle dinamiche legate a Samsung.

Il comparto bancario ha invece evidenziato una giornata di sofferenza. Unicredit ha ceduto il 2,86%, nonostante l’Operazione Pubblica di Scambio (Ops) che ha portato la sua quota in Commerzbank a quasi il 47,6%. Anche le altre principali banche hanno registrato cali: Intesa ha perso il 2,33%, Banco BPM l’1,86%, Mediobanca l’1,39%, Mps l’1,38% e Bper lo 0,94%.

Contesto di Mercato e Confronto

Nonostante la debolezza complessiva dei mercati europei, Piazza Affari è riuscita a contenere le perdite, in parte grazie alla spinta positiva dei titoli energetici.

L’annuncio del richiamo di quasi 12mila veicoli Chrysler da parte di Stellantis ha rappresentato uno degli elementi che ha maggiormente inciso sul sentiment degli investitori durante la giornata.

La seduta odierna si pone in contrasto con quella del 6 luglio 2026, quando il mercato milanese aveva registrato un rally, trainato in particolare dalla performance di Fincantieri. Tuttavia, il recupero osservato in quella data non ha trovato conferma nella giornata dell'8 luglio, che ha visto prevalere le pressioni ribassiste.