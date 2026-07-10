La Borsa di Milano ha aperto la giornata di contrattazioni con un segnale positivo, confermando un trend di crescita che ha caratterizzato i primi minuti della seduta. L'indice principale, il Ftse Mib, ha registrato un rialzo dello 0,33%, raggiungendo quota 52.553 punti. Questo andamento favorevole è stato trainato dalla performance di alcuni titoli di spicco, che hanno contribuito in maniera significativa a sostenere l'intero listino.

Tra le società che hanno mostrato i migliori risultati, spicca Stellantis, che ha segnato un robusto incremento dell'1,8%.

Subito dopo, Nexi ha registrato un'ottima crescita dell'1,7%, evidenziando un forte interesse da parte degli investitori. Anche altri importanti attori del mercato hanno contribuito al clima positivo: Mediobanca ha guadagnato l'1,4%, seguita da Ferrari con un apprezzabile +1,35%. La società energetica Saipem ha visto un aumento dell'1,3%, mentre il colosso bancario Intesa ha chiuso in rialzo dell'1,05%. Infine, Fincantieri ha contribuito al rialzo con un incremento dell'1%, consolidando il buon avvio di molte blue chip.

Nonostante il quadro generale positivo, alcuni titoli hanno invece registrato una performance negativa, mostrando una flessione nelle prime fasi delle contrattazioni. La maggiore perdita è stata accusata da Diasorin, che ha ceduto l'1,18% del suo valore.

Anche Prysmian ha subito un calo, seppur più contenuto, pari allo 0,73%. Tra i titoli in ribasso figurano anche Lottomatica, che ha perso lo 0,65%, e Stm, con una diminuzione dello 0,3%. Questi dati evidenziano una certa selettività nel mercato, con variazioni significative tra i diversi comparti.

I titoli più performanti e quelli in flessione

Analizzando più nel dettaglio l'andamento dei singoli titoli, si conferma il ruolo di Stellantis e Nexi come motori principali del rialzo odierno. Le due aziende hanno guidato la crescita con percentuali di incremento rispettivamente dell'1,8% e dell'1,7%, dimostrando una notevole vitalità. A seguire, un gruppo solido di società, tra cui Mediobanca, Ferrari, Saipem, Intesa e Fincantieri, ha registrato aumenti superiori all'1%, consolidando la tendenza positiva del mercato.

Sul fronte opposto, Diasorin si è distinta come il titolo con la maggiore contrazione, registrando una perdita superiore all'1%. Questa flessione ha rappresentato la performance più debole tra i titoli monitorati in questa fase di mercato, evidenziando una dinamica contrastante rispetto all'andamento generale dell'indice.

Il contesto di mercato e la seduta precedente

L'apertura in rialzo di Piazza Affari si inserisce in un contesto di continuità rispetto alla giornata precedente. I dati disponibili indicano infatti che la Borsa di Milano aveva già avviato le contrattazioni con un solido incremento dello 0,68%, portando l'indice a 52.169 punti. Questa tendenza positiva, osservata nella seduta precedente, si è dunque mantenuta, rafforzando l'andamento favorevole del Ftse Mib nelle prime ore di scambio e confermando la solidità di molti dei principali titoli quotati.