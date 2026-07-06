La Regione Piemonte ha ufficialmente istituito l'Osservatorio strategico sull'automotive, un nuovo strumento volto a stabilire un confronto permanente sulle prospettive di un settore cruciale per l'economia locale. L'iniziativa, nata su esplicita richiesta delle organizzazioni sindacali, ha visto il suo primo incontro con la partecipazione di figure istituzionali di rilievo: il vicepresidente e assessore al Lavoro Maurizio Marrone, l'assessore alla Formazione Daniela Cameroni e l'assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano. Al tavolo erano presenti anche i rappresentanti di Fismic Confsal Torino, Fim Cisl, Fiom Cgil, Uil Torino, Uglm e Associazione Quadri Fiat.

Durante la riunione inaugurale, l'attenzione si è concentrata sulle criticità che affliggono il comparto, con un focus particolare sul futuro dello stabilimento di Mirafiori e sugli impatti della profonda transizione dell'industria automobilistica. L'obiettivo primario è individuare e implementare strategie concrete per sostenere l'intera filiera produttiva e salvaguardare l'occupazione. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme al vicepresidente Marrone e agli assessori Cameroni e Tronzano, ha ribadito l'importanza strategica del settore: “L'automotive rappresenta un pilastro dell'economia piemontese e il suo futuro riguarda migliaia di lavoratori e l'intera filiera produttiva”.

L'Osservatorio: dialogo e strategie per il futuro

L'attività dell'Osservatorio proseguirà intensamente nelle prossime settimane, con l'intento di mantenere un dialogo costante e costruttivo con tutte le parti sociali. Questo impegno mira ad accompagnare la trasformazione in atto nel comparto, garantendo la tutela sia della produzione sia dei livelli occupazionali. In una nota congiunta, le organizzazioni sindacali hanno evidenziato l'esigenza che questo tavolo diventi “uno strumento capace di accompagnare lo sviluppo del sistema produttivo piemontese condividendone l'operatività e le strategie tese alla salvaguardia”.

I sindacati hanno inoltre sollecitato la costruzione di una politica industriale proattiva, capace di affiancare alla gestione delle crisi una maggiore capacità di prevenirle, rafforzando così la competitività, gli investimenti e l'occupazione.

“Facciamo della prevenzione un valore aggiunto e rendiamo questo tavolo attivo ed efficace”, hanno affermato, sottolineando l'urgenza di un approccio lungimirante.

La filiera automobilistica piemontese a due velocità

Il Piemonte si conferma il principale polo dell'automotive italiano, vantando circa 66 mila addetti nel settore della componentistica. Tuttavia, un'analisi approfondita rivela una polarizzazione crescente all'interno della filiera. Da un lato, si trovano fornitori ancora fortemente dipendenti dal gruppo Stellantis, i quali esprimono maggiore preoccupazione per il futuro a causa del calo delle commesse e della domanda europea. Dall'altro, emergono aziende che hanno intrapreso percorsi di innovazione, concentrandosi sull'elettrificazione e sulla diversificazione dei clienti e dei segmenti di mercato.

Questa divisione è accentuata dalla transizione industriale, che vede alcune imprese investire con successo in nuovi segmenti della mobilità, mentre altre risentono pesantemente del rallentamento del mercato. Sul fronte dell'innovazione, mentre l'elettrificazione rappresenta un terreno di investimento in crescita, l'approccio verso l'intelligenza artificiale si mostra più cauto: solo il 13,2% delle imprese piemontesi valuta positivamente il suo impatto, contro una media italiana del 19,9%. Parallelamente, si registra una diminuzione delle intenzioni di investimento nel software, indicando una digitalizzazione che procede con maggiore cautela rispetto ad altre aree del Paese.

La Regione Piemonte ha riaffermato il suo impegno a sostenere il settore attraverso strumenti dedicati alla ricerca, all'innovazione, alla digitalizzazione e all'attrazione degli investimenti.

Il futuro dell'automotive piemontese dipenderà, in ultima analisi, dalla capacità di gestire questa profonda trasformazione, salvaguardando l'occupazione e mantenendo alta la competitività in un contesto globale in rapida evoluzione. La sfida non si limita alla riconversione della componentistica, ma si estende alla capacità di attrarre progettazione, ricerca e nuove attività ad alto valore aggiunto. Una regione che per oltre un secolo ha costruito automobili non potrà più permettersi di vivere di solo assemblaggio e, soprattutto, non potrà dipendere quasi esclusivamente dalle decisioni di un singolo costruttore.