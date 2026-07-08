L'Assemblea di Investimenti S.p.A., società partecipata dalla Camera di Commercio di Roma (con oltre il 60%), dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, ha nominato l'8 luglio 2026 il nuovo Consiglio di Amministrazione. Il nuovo vertice è ora composto da Pier Andrea Chevallard, Monica Lucarelli e Romolo Reboa. La società gestisce il quartiere fieristico di Roma, rappresentando un punto di riferimento strategico per lo sviluppo economico del territorio.

Pier Andrea Chevallard, indicato dalla Camera di Commercio di Roma, assume la carica di presidente con ampie deleghe.

Monica Lucarelli e Romolo Reboa sono stati nominati rispettivamente dalla Regione Lazio e da Roma Capitale. Il rinnovato CdA avrà il compito di proseguire l'opera di risanamento e rilancio della società, un percorso avviato negli anni precedenti da Luca Voglino, amministratore unico uscente, al quale i soci hanno rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto.

Il ruolo del nuovo Consiglio di Amministrazione

Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, ha sottolineato l'importanza dell'Assemblea, definendola una «tappa fondamentale per il futuro del quartiere fieristico, che vede il coinvolgimento e la condivisione di tutti i soci istituzionali». Tagliavanti ha inoltre riconosciuto il contributo di Luca Voglino, il cui lavoro ha garantito la fase di risanamento e ha preparato le condizioni per il rilancio strategico della società.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato accolto come un organo composto da figure autorevoli e di grande professionalità.

Il nuovo presidente, Pier Andrea Chevallard, avrà il compito di guidare Investimenti S.p.A. e il quartiere fieristico verso una fase di sviluppo che si prevede avrà significative ricadute sull'economia locale. L'Assemblea ha ribadito la continuità con la governance precedente e la ferma volontà di proseguire il percorso di rilancio già avviato.

Struttura e governance di Investimenti S.p.A.

Investimenti S.p.A. è una società per azioni focalizzata sulla gestione e valorizzazione del quartiere fieristico di Roma. La sua governance è caratterizzata dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea dei soci, che include rappresentanti delle principali istituzioni territoriali: la Camera di Commercio di Roma, la Regione Lazio e Roma Capitale.

La missione della società comprende la gestione degli spazi espositivi e la promozione di iniziative volte a sostenere lo sviluppo economico locale.

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di definire le strategie di gestione e sviluppo della società, operando in piena sintonia con gli indirizzi forniti dai soci pubblici.