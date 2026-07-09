È stata raggiunta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) un'intesa con Jsw per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'accordo di programma stabilisce il quadro condiviso per il piano industriale del sito e la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori.

Questa intesa si inserisce nel più ampio contesto di rilancio del polo siderurgico di Piombino, promosso dal Mimit. Tale iniziativa comprende già l'accordo con Metinvest Adria e la soluzione della vertenza Magona con l'ingresso di Trasteel. L'attuale accordo con Jsw prevede interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale, oltre al rilancio e alla riconversione industriale dell'area.

Dettagli su Investimenti e Occupazione

Il piano industriale di Jsw prevede l'ammodernamento del treno di laminazione delle rotaie. Ciò include la ristrutturazione degli impianti, l'installazione di nuove tecnologie e un progetto di ricerca e sviluppo per introdurre le migliori soluzioni tecnologiche disponibili. L'investimento complessivo ammonta a 148,2 milioni di euro, con possibilità di agevolazioni pubbliche dal Mimit.

Jsw si impegna a mantenere l'intera forza lavoro del gruppo indiano, inclusi i dipendenti di Gsi Lucchini e Piombino Logistics. L'azienda richiederà l'accesso agli ammortizzatori sociali. Inoltre, se entro il 2027 il progetto Metinvest non sarà realizzato, Jsw dovrà presentare un nuovo piano industriale per la salvaguardia e il riassorbimento dei lavoratori interessati.

Formalizzazione e Presentazione

Dopo l'approvazione da parte degli organi assembleari di Comune e Regione, le parti sottoscriveranno un addendum per formalizzare gli impegni. L'accordo sarà poi presentato ai lavoratori dalle organizzazioni sindacali.