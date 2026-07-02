Pirelli ha annunciato un passo significativo nel suo percorso di innovazione e trasformazione digitale, formalizzando l'acquisizione di una partecipazione del 24,99% nella startup RideSense. Questa giovane e dinamica realtà si distingue per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate specificamente pensate per il settore della mobilità. L'operazione, comunicata ufficialmente il 2 luglio 2026, sottolinea la ferma volontà della società di rafforzare la propria posizione all'avanguardia nell'ambito delle tecnologie applicate ai trasporti, proiettandosi verso un futuro sempre più connesso e intelligente.

L'investimento strategico in RideSense rappresenta un chiaro segnale dell'impegno di Pirelli nell'esplorare e integrare le nuove frontiere della mobilità sostenibile e digitale.

Un'alleanza strategica per l'innovazione nella mobilità

RideSense si è affermata come una startup promettente, focalizzata sulla creazione e lo sviluppo di sistemi digitali innovativi. Questi sistemi sono progettati per il monitoraggio e la gestione intelligente dei dati cruciali relativi alla mobilità, offrendo strumenti avanzati per ottimizzare l'efficienza e la sicurezza dei trasporti. Attraverso questa acquisizione mirata, Pirelli intende integrare le competenze e le tecnologie all'avanguardia di RideSense all'interno delle proprie piattaforme esistenti.

L'obiettivo primario è duplice: da un lato, migliorare significativamente la qualità e l'ampiezza dei servizi offerti ai clienti, fornendo soluzioni sempre più personalizzate e performanti; dall'altro, rafforzare le proprie competenze interne nel campo delle soluzioni digitali, un asset fondamentale nell'attuale scenario competitivo. È importante sottolineare che l'investimento di Pirelli nella startup non implica l'acquisizione del controllo totale della società. Piuttosto, questa operazione strategica consente a Pirelli di accedere in modo privilegiato alle competenze specialistiche e alle innovazioni sviluppate dal talentuoso team di RideSense, promuovendo una sinergia che beneficerà entrambe le realtà e l'intero ecosistema della mobilità.

Pirelli: leadership e visione nel futuro dei trasporti

Pirelli, azienda di fama internazionale, è riconosciuta globalmente per la sua eccellenza nella produzione di pneumatici e per l'offerta di un'ampia gamma di servizi correlati. Con una presenza capillare in oltre 160 paesi, l'azienda si posiziona come un attore chiave nel panorama mondiale. Da sempre, Pirelli investe in modo consistente e strategico in attività di ricerca e sviluppo, perseguendo l'obiettivo ambizioso di proporre al mercato soluzioni tecnologiche avanzate che rispondano alle esigenze di una mobilità sostenibile e sempre più intelligente. L'acquisizione di una quota di minoranza in RideSense si inserisce perfettamente in questa visione strategica a lungo termine.

Essa riflette la volontà di Pirelli di collaborare attivamente con startup innovative, considerate catalizzatori essenziali per accelerare il processo di trasformazione digitale dell'azienda e per rispondere con prontezza ed efficacia alle nuove esigenze e ai cambiamenti dinamici del mercato globale. Questa mossa conferma l'impegno di Pirelli a non solo seguire, ma a guidare l'evoluzione del settore dei trasporti, mantenendo un ruolo di primo piano attraverso l'adozione e lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia.

La decisione di entrare nel capitale sociale di RideSense riafferma inequivocabilmente la determinazione di Pirelli a rafforzare e ampliare le proprie competenze nel campo delle tecnologie digitali applicate ai trasporti.

Questa scelta strategica è volta a consolidare la posizione dell'azienda, permettendole di mantenere un ruolo di leadership e di influenza nell'evoluzione costante e rapida del settore, contribuendo attivamente a plasmare il futuro della mobilità.