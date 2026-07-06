Il presidente della Camera di Commercio, Michele Bochicchio, ha sollecitato misure meno rigide per le piccole e medie imprese (PMI) lucane. L'appello, lanciato il 6 luglio 2026 durante un incontro sulle esigenze produttive, sottolinea come le PMI siano una componente vitale dell'economia regionale. Per favorirne crescita e competitività, è indispensabile alleggerire il carico normativo e burocratico.

Bochicchio ha affermato: "Le piccole e medie imprese sono il motore della nostra economia e meritano attenzione e strumenti adeguati". Ha evidenziato come difficoltà aziendali derivino da regole rigide, che ostacolano innovazione e crescita.

L'obiettivo è promuovere un ambiente favorevole allo sviluppo imprenditoriale tramite la semplificazione delle procedure e supporti mirati.

Semplificazione per la competitività

Bochicchio ha ribadito l'importanza di ascoltare le imprese e intervenire per ridurre gli ostacoli burocratici che rallentano l'attività. La semplificazione delle regole può favorire l'accesso ai finanziamenti e incentivare l'adozione di nuove tecnologie. Le PMI lucane affrontano sfide legate alla concorrenza sui mercati e ai cambiamenti della transizione digitale.

La richiesta di misure meno rigide si inserisce in un contesto di rinnovata attenzione verso le esigenze delle imprese locali, con l'intento di favorire crescita occupazionale e modernizzazione del tessuto produttivo regionale.

Piano regionale digitale

La Regione Basilicata ha avviato un piano di svolta digitale da 32 milioni di euro. Presentato dal presidente Vito Bardi, il piano mira a sostenere la digitalizzazione di imprese e PA, favorendo l'adozione di tecnologie innovative e la semplificazione dei processi. Questo investimento rafforza la competitività delle PMI lucane, migliorando l'accesso ai servizi digitali e promuovendo la formazione di competenze per affrontare le sfide del mercato.

Il piano regionale è un ulteriore strumento di supporto per le PMI, in linea con le richieste di flessibilità e semplificazione normativa espresse da istituzioni e imprenditori. L'obiettivo è creare un ambiente favorevole all'innovazione e alla crescita economica, riducendo i vincoli che possono ostacolare lo sviluppo delle imprese in Basilicata.