In Basilicata, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha destinato un finanziamento complessivo di 2,39 miliardi di euro, ripartiti su 9.751 progetti. Questi dati emergono da un dossier governativo che monitora lo stato di attuazione del PNRR, cruciale per il conseguimento della decima rata del programma. A livello nazionale, il PNRR vanta una dotazione finanziaria totale di 194,4 miliardi di euro, suddivisa in sette Missioni principali.

Il monitoraggio rivela che in Basilicata il 21% dei progetti è stato concluso, mentre il restante 79% è ancora in corso.

Questo dato posiziona la regione al di sotto della media nazionale, che si attesta al 26% per i progetti ultimati. L'investimento più significativo, pari al 32% delle risorse regionali, è destinato alla transizione ecologica, con 774 milioni di euro. Seguono le infrastrutture (541 milioni), la digitalizzazione (443 milioni), l'istruzione (320 milioni), la salute (139 milioni), l'inclusione (138 milioni) e la componente RepowerEU (32 milioni).

Soggetti attuatori e ripartizione provinciale

I principali soggetti attuatori dei progetti PNRR in Basilicata sono i Ministeri, che gestiscono 3.632 iniziative per un valore di 355 milioni di euro. La Regione Basilicata segue con 2.193 progetti e 252 milioni di euro, mentre i Comuni sono responsabili di 1.681 progetti, per un totale di 343 milioni di euro.

Analizzando la distribuzione territoriale, nel Potentino il 32% dei 6.510 progetti, pari a 996 milioni di euro, risulta concluso. Nel Materano, la percentuale di progetti ultimati si ferma al 27% su un totale di 3.103 progetti, per un valore di 619 milioni di euro. È da notare che, tra i 200 progetti comuni alle due province, solo l'1,6% è stato completato, con la quasi totalità ancora in fase di realizzazione.

Avanzamento della spesa e confronto nazionale

Un'analisi più approfondita conferma che la Basilicata registra un avanzamento inferiore rispetto alla media nazionale, sia in termini di progetti completati sia per le risorse effettivamente spese. In particolare, il 14,8% delle risorse regionali è associato a interventi formalmente chiusi, un valore inferiore di quasi cinque punti rispetto alla media nazionale del 19,7%.

È fondamentale sottolineare che questo dato rappresenta un indicatore di avanzamento della spesa, distinto dal semplice conteggio dei cantieri effettivamente completati.

Per quanto riguarda l'avanzamento della spesa a livello provinciale, nella provincia di Matera il 16,5% delle risorse è stato destinato a progetti già conclusi. A Potenza e provincia, questa percentuale sale al 24,7%. Tuttavia, un elemento critico riguarda 157 interventi che coinvolgono l'intera regione, per un valore complessivo di 778 milioni di euro: di questi, solo lo 0,8% delle risorse è stato effettivamente speso per progetti conclusi. I beneficiari dei finanziamenti, inclusi i Comuni, hanno tempo fino al prossimo 31 agosto per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano.