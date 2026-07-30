La Calabria sta portando avanti un impegno significativo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con un totale di 9.751 progetti finanziati. L'investimento complessivo ammonta a oltre 2,38 miliardi di euro (precisamente 2.389.830.529 euro). Attualmente, il 21% di questi progetti è stato completato, mentre il 78,9% è ancora in fase di realizzazione. Questo dato posiziona la regione leggermente al di sotto della media nazionale, che registra il 26,2% dei cantieri conclusi e il 73,8% in corso.

I finanziamenti del PNRR in Calabria sono distribuiti su sette misure strategiche.

La quota maggiore è destinata alla Transizione ecologica, con oltre 774 milioni di euro. Seguono le Infrastrutture (circa 541 milioni), la Digitalizzazione (circa 443 milioni), l'Istruzione e ricerca (circa 320 milioni), la Salute (circa 139 milioni), l'Inclusione e coesione (circa 138 milioni) e, infine, REPowerEU (circa 32 milioni). Tra i principali soggetti attuatori figurano le società per azioni, responsabili di 106 progetti per un valore di oltre 1,84 miliardi di euro. I Comuni gestiscono il maggior numero di interventi, con 5.187 progetti per circa 1,29 miliardi di euro, mentre la Regione Calabria è coinvolta in 2.898 progetti per circa 848 milioni di euro.

L'avanzamento del PNRR nelle province calabresi

Analizzando i dati a livello provinciale, emerge un quadro dettagliato degli investimenti e dello stato di avanzamento. La provincia di Catanzaro ha 4.582 progetti, per un valore di oltre 1 miliardo di euro (1.034.624.742,54 euro), con il 17,7% conclusi e l’82,3% in corso. Cosenza registra il numero più elevato di progetti, 9.115, con un investimento di quasi 2 miliardi di euro (1.996.371.648,39 euro); qui il 17,9% dei lavori è stato completato e l'82,1% è in corso. A Crotone, su 1.915 progetti per circa 399 milioni di euro, il 21,8% è concluso e il 78,2% è in corso. La provincia di Reggio Calabria conta 5.423 progetti per oltre 1,29 miliardi di euro (1.294.842.715,43 euro), con il 17,5% conclusi e l'82,5% in corso.

Infine, Vibo Valentia presenta 2.141 progetti per circa 368 milioni di euro, con la percentuale più alta di completamento, pari al 26%, e il 74% in corso.

Strategie regionali per la sostenibilità e la gestione dei rifiuti

Parallelamente agli interventi PNRR, la Regione Calabria sta implementando il Programma regionale Calabria Fesr 2021‑2027, con un focus specifico sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti. Questo programma ha stanziato oltre 11 milioni di euro a favore di 64 Comuni. Le iniziative si articolano in quattro linee strategiche principali: la creazione di Hub ed Empori solidali per il recupero delle eccedenze alimentari, lo sviluppo di Centri del riuso per promuovere l'economia circolare, interventi per la riduzione della plastica monouso in edifici e spazi pubblici, e l'installazione di sistemi per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei corsi d'acqua, con particolare attenzione a plastiche e microplastiche.

Nel dettaglio, i finanziamenti permetteranno la realizzazione di 15 Hub ed Empori solidali, 23 nuovi Centri del riuso, 15 interventi mirati a diminuire l'uso della plastica monouso e 9 infrastrutture dedicate alla raccolta dei rifiuti lungo i corsi d'acqua. L'assessore regionale all'Ambiente ha sottolineato come queste risorse siano fondamentali per consentire ai Comuni di sviluppare infrastrutture e servizi innovativi, capaci di generare benefici concreti sia a livello ambientale che sociale. L'obiettivo è contribuire attivamente alla diminuzione della produzione di rifiuti, al miglioramento della qualità ambientale dei territori e alla diffusione di comportamenti più sostenibili tra cittadini e amministrazioni locali.