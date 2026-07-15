L'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone Spa ha completato l'installazione di nuovi portali digitali, un'innovazione cruciale per l'accesso sia all'area interportuale sia al Terminal intermodale. Questo significativo intervento, del valore complessivo di 1 milione e 84mila euro, è stato reso possibile grazie al cofinanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e a risorse proprie della società.

Con questa iniziativa, Pordenone si afferma tra i poli logistici innovativi in Italia, allineandosi pienamente agli standard nazionali eFti ed eCmr.

Il sistema implementato include portali avanzati per il monitoraggio del traffico pesante e un controllo più efficiente dei varchi, avvalendosi della tecnologia OCR per il riconoscimento automatico di targhe e codici container. Sono stati inoltre introdotti chioschi self-service dedicati agli autisti e una completa digitalizzazione dei sistemi gestionali Gos e Tos. L'obiettivo primario è automatizzare le procedure di check-in e checkout, ottimizzare i flussi operativi, ridurre i tempi di attesa, dematerializzare la documentazione e integrare la sicurezza con le forze di polizia locali.

Tecnologie adottate e benefici operativi

Il nuovo sistema di accesso digitale garantisce una gestione completamente informatizzata dei flussi in ingresso e in uscita, contribuendo in modo determinante alla velocizzazione delle operazioni e a un sensibile incremento della sicurezza.

L'amministratore delegato Sergio Bolzonello ha sottolineato l'importanza strategica del progetto, affermando: “Questo progetto cambia il modo di operare nel nostro terminal. Ci permette di offrire un servizio più veloce, più sicuro e integrato con gli standard europei”. In un'ottica di ulteriore sviluppo, nei prossimi mesi è prevista l'installazione di un nuovo portale dedicato al lato ferrovia, equipaggiato con uno scanner automatico per vagoni e unità intermodali.

Il ruolo strategico dell'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone

L'Interporto Centro Ingrosso di Pordenone Spa ricopre un ruolo chiave come struttura logistica fondamentale per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci nel Nord-Est italiano.

L'ente si distingue per l'offerta di servizi di intermodalità, integrando in modo efficace il trasporto su strada e su ferrovia, e promuove costantemente l'innovazione attraverso investimenti mirati in tecnologie digitali per la gestione delle attività logistiche e doganali. L'interporto si posiziona come un punto di riferimento essenziale per l'efficienza e la sicurezza delle operazioni di trasporto e movimentazione merci, in piena conformità con gli standard nazionali ed europei.