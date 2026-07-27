Nonostante un contesto internazionale caratterizzato da crescente frammentazione geopolitica e commerciale, il porto di Trieste ha chiuso il primo semestre del 2026 con un'importante crescita della movimentazione complessiva. I dati indicano un incremento del 2,74%, raggiungendo un totale di 29,5 milioni di tonnellate rispetto allo stesso periodo del 2025. Estendendo l'analisi all'intero Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, che comprende i porti di Trieste e Monfalcone, si registra una movimentazione superiore ai 31 milioni di tonnellate nel semestre, con un aumento dello 0,67%.

Questo consolida il posizionamento del sistema, già confermato nel 2025 come il primo in Italia per volumi complessivi, superando i 64 milioni di tonnellate movimentate.

Andamento dei settori: rinfuse e Ro-Ro in crescita, calano container e ferrovia

L'andamento della movimentazione nel semestre non è stato uniforme tra i diversi comparti. Le rinfuse liquide hanno mostrato una notevole espansione, raggiungendo 20,7 milioni di tonnellate con un incremento del 5%. Questo dato rafforza il ruolo strategico del porto di Trieste come punto chiave per l'approvvigionamento energetico dell'Europa centro-orientale. Anche il traffico Ro-Ro ha registrato una crescita significativa, con 163.752 unità movimentate e un aumento del 5,37%.

Al contrario, si è osservata una flessione nel settore dei container, con 367.428 Teu movimentati e una diminuzione del 3,97%. Similmente, i collegamenti ferroviari hanno registrato un calo, con 3.726 treni transitati, pari a una riduzione dell'8,29% rispetto al primo semestre 2025.

Partner commerciali e sviluppo delle relazioni ferroviarie

La Turchia si conferma il principale partner per volumi di merci movimentate via mare dell'Italia, e il porto di Trieste consolida la sua funzione di porta di accesso privilegiata per i traffici Ro-Ro diretti verso il cuore del continente europeo.

Inoltre, si rileva una crescita significativa nei collegamenti ferroviari con l'Ungheria (+10,7%) e il Lussemburgo (+15%).

Tra le principali relazioni ferroviarie, Colonia ha registrato un incremento del 34%, superando Budapest e diventando la prima destinazione dello scalo nel semestre. Seguono Cremona (+18,4%) e Bettembourg (+15%), a testimonianza dell'espansione e della diversificazione delle rotte ferroviarie gestite dal porto giuliano.