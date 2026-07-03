Poste Italiane ha registrato un andamento positivo a Piazza Affari, con un incremento dello 0,3% che ha portato il titolo a 29,25 euro per azione. Questa performance si manifesta in attesa della pubblicazione dei risultati finanziari del secondo trimestre e del primo semestre 2026, e della presentazione del piano strategico autonomo 2026-2030. Entrambi gli appuntamenti, previsti per il 24 luglio, sono di grande rilevanza.

Revisione del prezzo obiettivo e analisi industriale

Un elemento chiave che ha alimentato la fiducia è l'analisi di Kepler Cheuvreux.

Gli analisti hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo di Poste Italiane, portandolo da 24 a 29,5 euro per azione. Il loro report evidenzia la logica industriale solida e l'operazione con Tim finanziariamente redditizia, con il completamento che appare ora sempre più probabile alle condizioni attuali. Il nuovo target price include una quota di circa 2,1 euro di accrescimento di valore derivante dall'operazione con Tim, oltre a una valutazione autonoma di 27,4 euro.

Crescita del titolo e valutazioni di mercato

Il titolo di Poste Italiane ha mostrato una notevole crescita, segnando un aumento di circa il 36% dall'annuncio dell'offerta su Tim, riflettendo una percezione positiva del mercato. Deutsche Bank, a giugno 2026, ha incrementato il proprio target price per Poste Italiane a 29,1 euro per azione (dai precedenti 21 euro), mantenendo la raccomandazione di "Buy".

In quella seduta, il titolo si era attestato a 27,11 euro, con un incremento dell'1,65%.

Prospettive e sentiment degli investitori

Il mercato e gli investitori considerano l'operazione con Tim una mossa strategica sensata, sia sul piano industriale che finanziario. Questa convinzione rafforza l'ottimismo generale e la probabilità di completamento dell'operazione, consolidando le prospettive di crescita per Poste Italiane e la sua posizione economica. L'attesa per i prossimi risultati semestrali e la presentazione del piano strategico aggiunge interesse, delineando un futuro dinamico per il gruppo.