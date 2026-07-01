Il prezzo del gas ha chiuso in calo ad Amsterdam, con una flessione dello 0,87% che ha portato la quotazione a 43,07 euro al megawattora. L'andamento si verifica mentre l'attenzione resta concentrata sugli sviluppi in Medio Oriente e sullo stretto di Hormuz, aree considerate strategiche per il transito delle risorse energetiche. La volatilità dei mercati energetici è costantemente influenzata da fattori geopolitici.

Andamento delle quotazioni sul mercato europeo

La seduta odierna ha evidenziato un calo nelle quotazioni del gas naturale ad Amsterdam, il benchmark continentale per il mercato europeo.

Il valore di chiusura, 43,07 euro al megawattora, riflette una diminuzione dello 0,87% rispetto al giorno precedente. Questo dato è cruciale, poiché Amsterdam è il principale riferimento per i contratti di gas scambiati in Europa, influenzando approvvigionamento e costi per i consumatori.

Il Punto di Scambio Virtuale (PSV) in Italia

In Italia, il prezzo all'ingrosso del gas naturale è rilevato tramite il PSV (Punto di Scambio Virtuale), il benchmark nazionale. Per il 1° luglio 2026, il valore aggiornato del PSV è di 0,4920 euro per standard metro cubo (€/Smc). Si registra una variazione giornaliera in aumento del 4,59% e un incremento settimanale del 4,38%. Il PSV è il riferimento chiave per i fornitori nelle offerte gas a prezzo variabile indicizzato.

Le dinamiche di domanda e offerta, insieme ai fattori geopolitici, continuano a modellare le variazioni giornaliere dei mercati energetici europei e italiani. La costante osservazione delle rotte di approvvigionamento internazionale e degli eventi globali è essenziale per comprendere le future tendenze dei prezzi del gas e le loro implicazioni.