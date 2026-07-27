La Liguria ha registrato un significativo calo dei protesti nel 2024, con 3.516 cambiali protestate, una diminuzione dell’8,4% rispetto all'anno precedente. Il valore complessivo di un milione e 219 mila euro riguarda esclusivamente cambiali insolute. La regione si distingue per l'assenza totale di assegni non pagati, peculiarità condivisa con poche altre regioni.

I protesti hanno coinvolto 1.144 persone giuridiche (32,5%) e 2.282 persone fisiche (64,9%), con 90 casi non attribuibili. Gli importi medi, 735 euro per persona e 1.740 euro per impresa, sono tra i più bassi a livello nazionale.

Andamento delle emissioni di titoli di credito

Il trend delle emissioni di titoli di credito in Liguria evidenzia una marcata tendenza alla diminuzione. Nel 2024, le cambiali emesse hanno registrato un calo del 47,3% rispetto al 2013. Anche gli assegni emessi hanno subito una drastica riduzione, con un decremento del 75,5% rispetto al 2013.

Motivazioni dei protesti e quadro nazionale

A livello nazionale, la principale causa dei protesti di cambiali è la “mancanza di istruzioni” da parte del domiciliatario, responsabile dell'87,4% del totale delle cambiali protestate (+1,0% rispetto al 2023). La Liguria presenta la quota più elevata per questa motivazione, raggiungendo il 99,7%. La mancata istruzione si verifica quando il soggetto designato per il pagamento non riceve indicazioni chiare.

In sintesi, la Liguria si conferma una delle regioni con i valori medi di importo protestato più bassi e mostra una costante tendenza alla diminuzione sia dei protesti sia delle emissioni di titoli di credito, con un miglioramento nella gestione dei pagamenti.