Prysmian ha concluso i primi sei mesi dell'anno con risultati finanziari significativi, registrando un incremento dei ricavi del 7,2%, che hanno raggiunto gli 11,24 miliardi di euro. Il margine operativo lordo del gruppo ha mostrato una robusta crescita del 17,6%, attestandosi a 1,33 miliardi di euro. Anche l'utile netto ha evidenziato un notevole aumento del 34,2%, arrivando a 569 milioni di euro. Parallelamente, l'indebitamento finanziario netto è diminuito del 13,1%, fissandosi a 4,08 miliardi di euro. La generazione di cassa, seppur con una lieve flessione dello 0,1% rispetto al periodo precedente, si è mantenuta solida a 978 milioni di euro.

Performance del Secondo Trimestre e Nuove Previsioni

Il secondo trimestre ha confermato il trend positivo per Prysmian, con i ricavi in crescita del 9,4% a 6,02 miliardi di euro. Il margine operativo lordo trimestrale ha segnato un incremento del 20,7%, raggiungendo i 730 milioni di euro, mentre l'utile netto è salito del 17,9% a 323 milioni di euro. Questi risultati hanno spinto il gruppo a rivedere al rialzo le proprie stime per l'intero esercizio. La previsione per il margine operativo lordo è ora fissata tra 2,8 e 2,9 miliardi di euro, superando la precedente forchetta di 2,62–2,77 miliardi. Anche la generazione di cassa attesa è stata migliorata, con una stima tra 1,65 e 1,75 miliardi di euro, rispetto ai precedenti 1,3–1,4 miliardi.

Consolidamento della Crescita: I Risultati del 2025

L'esercizio 2025 ha rappresentato un anno di record per Prysmian, che ha conseguito il suo massimo storico in termini di EBITDA rettificato, pari a 2,398 miliardi di euro. L'utile netto ha raggiunto 1,270 miliardi di euro e la generazione di cassa si è attestata a 1,171 miliardi di euro. Nel quarto trimestre del 2025, la crescita organica ha toccato il +4,3%, con un miglioramento della redditività al 14,5% rispetto al 12,7% registrato nel quarto trimestre del 2024.

Analizzando i segmenti, il settore Transmission ha evidenziato un margine del 20,9% e una crescita organica dell'8,4%, supportato da un solido portafoglio ordini di 17 miliardi di euro.

Il comparto Power Grid ha registrato una crescita organica del 12,8%, trainata in particolare dalle performance in Nord America ed EMEA. Anche le soluzioni digitali hanno mostrato un'espansione significativa, quasi raddoppiando l'EBITDA rettificato a 75 milioni di euro, con una crescita organica dei ricavi dell'8,4%.

Impegno per la Sostenibilità e Prospettive Future

Prysmian ha compiuto progressi notevoli anche sul fronte della sostenibilità. Il 50% dei dipendenti è diventato azionista, e le emissioni di gas serra (scope 1 e 2) sono diminuite del 40,2% rispetto al 2019. I ricavi legati alla sostenibilità hanno raggiunto il 44,2% del totale. Per l'esercizio 2026, il gruppo prevede un EBITDA rettificato compreso tra 2,625 e 2,775 miliardi di euro e una generazione di cassa tra 1,300 e 1,400 miliardi di euro. Si stima inoltre che i ricavi sostenibili rappresenteranno tra il 47% e il 49% dei ricavi complessivi del gruppo.