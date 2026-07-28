La Puglia rafforza il proprio ruolo nella transizione ecologica italiana anche attraverso nuovi modelli di business. La regione si posiziona infatti all'ottavo posto nazionale per presenza di Società Benefit, realtà imprenditoriali che integrano obiettivi economici e finalità di beneficio comune.

La crescita delle Società Benefit

Secondo gli ultimi dati aggiornati al 30 giugno 2026, diffusi dall'Osservatorio della Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Infocamere, le Società Benefit registrate in Puglia hanno raggiunto quota 281, con un incremento del 19,57% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Una crescita superiore a quella registrata a livello nazionale, pari al 15,64%. Alla stessa data, le Società Benefit presenti in Italia erano complessivamente 5.968. I dati sono stati resi noti attraverso un comunicato di Unioncamere Puglia.

Un settore con forte impatto economico e sociale

L'analisi evidenzia una significativa solidità economica del comparto, che genera un valore della produzione complessivo pari a 2,6 miliardi di euro e coinvolge 4.806 addetti.

Cresce anche la presenza femminile: sono infatti 56 le Società Benefit pugliesi guidate da donne.

Dal punto di vista della struttura societaria, il 96,44% delle imprese benefit regionali è costituito sotto forma di società di capitale, mentre la quota di imprese attive raggiunge l'84,34%.

Servizi e innovazione al centro

A livello settoriale prevalgono le Attività professionali, scientifiche e tecniche, che rappresentano il 18,51% delle Società Benefit pugliesi.

Seguono il comparto delle Telecomunicazioni e dei servizi informatici, con il 12,81%, e le Attività manifatturiere, che raggiungono il 10,68%.

Bari guida la distribuzione territoriale

La Città Metropolitana di Bari ospita quasi la metà delle imprese benefit presenti in Puglia, con il 47,69% del totale regionale.

Seguono Lecce con il 23,13%, Foggia con il 14,95%, Brindisi e Taranto entrambe con il 7,12%.

Il programma per rafforzare l'ecosistema della sostenibilità

Per trasformare questa crescita in un ulteriore sviluppo del territorio, Regione Puglia e Unioncamere Puglia, sulla base dell'accordo per l'attuazione della Legge Regionale della Puglia n.

18 del 12 agosto 2022, hanno annunciato un nuovo programma.

A partire da settembre 2026 sarà avviato un percorso di informazione e formazione in collaborazione con gli Atenei pugliesi, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza del tessuto produttivo e trasformare l'Albo regionale delle Società Benefit "da registro a fulcro di un solido ecosistema della sostenibilità".